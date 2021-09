TRAVELBOOK

TRAVELBOOK startet Quizshow "Wer schlägt den Erdkunde-Profi?"

Folge 1 mit Ex-GNTM-Kandidatin Jana Heinisch

Berlin (ots)

TRAVELBOOK, Deutschlands größtes Online-Reisemagazin, lässt in der neuen Video-Show "Wer schlägt den Erdkunde-Profi?" Reise-Influencer und -Experten in fünf Kategorien gegen den amtierenden Quiz-Europameister Sebastian Klussmann antreten.

In acht Folgen, die jeden Sonntag ausgestrahlt werden, versuchen die Herausforderer unter der Aufsicht von Moderator Christian Wackert in Schnellfragerunden, Foto-Quiz oder Weltspeisen-Raten Punkte zu sammeln und so den Profi zu schlagen.

Als Herausforderer treten an: Pilot Patrick Biedenkapp, Ex-Flugbegleiterin und Influencerin Jana Heinisch, Reisebloggerin Janina Ballali, Kanu-Welt- und Europameister Yul Oeltze, Reise-Influencer Siar Malih, Bloggerin Nathalie Aron, Influencerin Nina Röber sowie Pilot Fritz Keppler.

"Wer schlägt den Erdkunde-Profi?" startet am 12. September - ab dann jede Woche Sonntag auf TRAVELBOOK.de.

Hier geht es zur TRAVELBOOK-Quizshow "Wer schlägt den Erdkunde-Profi?": https://www.travelbook.de/wer-schlaegt-den-erdkunde-profi

TRAVELBOOK ist Deutschlands größtes Online-Reisemagazin

Reichweite: 2,67 Mio Unique User im März 2021 (AGOF) und 5,29 Mio Visits im Juli 2021 (IVW)

