Rudi Völler und Bernd Neuendorf im ZDF-"sportstudio"

Mit welchen Maßnahmen will Rudi Völler als neuer Direktor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in den verbleibenden 18 Monaten bis zur Fußball-EM 2024 in Deutschland eine neue Stimmung rund um die DFB-Elite-Kicker erzeugen? Und welche Lehren hat DFB-Präsident Bernd Neuendorf aus der WM in Katar nun mit Blick auf die Gastgeberrolle beim EM-Turnier im Sommer 2024 gezogen? Am Samstag, 11. Februar 2023, 23.00 Uhr, sind Rudi Völler und Bernd Neuendorf zu Gast bei Moderator Sven Voss im "aktuellen sportstudio" des ZDF und erläutern den Fahrplan für die DFB-Auswahl Richtung EURO 2024.

Im "aktuellen sportstudio" steht zudem der 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga im Fokus – mit dem Top-Spiel am Samstagabend zwischen dem Tabellenvierten RB Leipzig und dem Tabellenzweiten Union Berlin. Bereits am Samstagnachmittag empfängt Tabellenführer Bayern München den VfL Bochum und der Tabellendritte Borussia Dortmund tritt bei Werder Bremen an – die Zusammenfassungen dieser und der anderen Bundesligapartien vom Samstagnachmittag sind im "aktuellen sportstudio" ebenso zu sehen wie Spielberichte aus der Zweiten Liga. Hinzu kommt ein Vorbericht zum Super Bowl 2023 im American Football und die Highlights des Tages von den Weltmeisterschaften im Biathlon und im Ski alpin.

