ZDF-Programmänderung ab Woche 9/22

Woche 9/22 Fr., 4.3. Bitte Programmänderung ab 12.00 Uhr beachten: 12.00 heute 12.15 drehscheibe (VPS 12.10) (Weiterer Ablauf ab 12.50 Uhr wie vorgesehen.) Woche 10/22 So., 6.3. Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Ukraine-Krieg bewegt Deutschland Helfen, hoffen und bangen Film von Leo Spors Deutschland 2022 ("ZDF.reportage: Bloß nicht runterschauen" entfällt.) -------------------- Bitte neuen Ausdruck beachten: 5.00- ZDF.reportage (HD/UT) 5.30 Ukraine-Krieg bewegt Deutschland Helfen, hoffen und bangen Film von Leo Spors (von 18.00 Uhr) Deutschland 2022 (Die Wiederholung "ZDF.reportage: Bloß nicht runterschauen" entfällt.) Fr., 11.3. Bitte neue Ausdrucke beachten: 1.30 ZDF-History (HD/UT) Die Superhelden der Geschichte: Von Odysseus bis Mandela (Erstsendung 8.12.2019) Deutschland 2019 2.15 Terra X (HD/UT) Spione im Tierreich Familienbande Film von John Downer (Erstsendung 29.8.2021) Deutschland 2021 (Die Wiederholung "Terra X: Giganten der Kunst – Rembrandt" entfallen.) Woche 12/22 Mo., 21.3. Bitte Beginnzeitkorrekturen ab 20.15 Uhr beachten: 20.15 Der Fernsehfilm der Woche Honecker und der Pastor 21.50 heute journal (VPS 21.45) 22.20 Montagskino Adrenalin (VPS 22.15) Mission: Impossible - Rogue Nation 0.20 heute journal update (VPS 0.15) 0.35 Das kleine Fernsehspiel (VPS 0.30) Meine glückliche Familie 2.25 Es ist kompliziert..! (VPS 2.20) 3.45 SCHULD nach Ferdinand von Schirach (VPS 3.40) 4.30 zdf.formstark (VPS 4.25) (Weiterer Ablauf ab 4.40 Uhr wie vorgesehen.) Woche 14/22 Sa., 2.4. Bitte neuen Ausdruck beachten: 17.35 plan b: Die Unentbehrlichen (HD/UT) Mehr Anerkennung für harte Arbeit Film von Denise Dismer Deutschland 2021 ("plan b: Licht aus! Sterne an!" entfällt.) Mi., 6.4. Bitte neuen Ausdruck beachten: 4.15 plan b: Die Unentbehrlichen (HD/UT) Mehr Anerkennung für harte Arbeit Film von Denise Dismer (vom 2.4.2022) Deutschland 2021 (Die Wiederholung "plan b: Licht aus! Sterne an!" entfällt.)

