ZDFinfo mit Themenschwerpunkt über das Universum

Wie werden Sterne geboren, welche Gefahren gehen von Schwarzen Löchern aus, und wie funktioniert das Universum wirklich? Die neue achteilige Wissenschaftsreihe "Das Universum – Eine Reise durch Raum und Zeit" am Mittwoch, 29. Dezember 2021, ab 20.15 Uhr in ZDFinfo, nimmt mit auf eine Reise in die Tiefen des Kosmos. Jede Folge befasst sich mit einem Themengebiet der Astronomie und zeigt Errungenschaften der modernen Weltraumforschung. In der ZDFmediathek sind alle Folgen ein Jahr lang ab Montag, 27. Dezember 2021, 5.00 Uhr, verfügbar.

Im Fokus der ersten Folge steht "Der Riesenplanet", ein mysteriöser neunter Planet am äußeren Rand unseres Sonnensystems. Die Filmautoren Stephen Marsh und Kirstie McLure fragen nach, was es mit dem geheimnisvollen Himmelskörper auf sich hat.

Die neue Reihe ist Teil eines Schwerpunkts in ZDFinfo zum Thema Universum. Er beginnt am Mittwoch, 29. Dezember 2021, 12.45 Uhr, und dauert bis zum nächsten Morgen.

Doku-Schwerpunkt "Universum" in ZDFinfo am Mittwoch, 29. Dezember 2021: 12.45 Uhr "Geheimnisse des Firmaments: Götter und Dämonen" 13.30 Uhr "Geheimnisse des Firmaments: Das Zentrum" 14.15 Uhr "Geheimnisse des Firmaments: Unendliche Weiten" 15.00 Uhr "Zwergplanet Pluto - Entdeckung einer fernen Welt" (auch 2.45 Uhr) 15.45 Uhr "Faszination Universum: Der Urknall – Das Rätsel des Anfangs" (auch 3.30 Uhr) 16.30 Uhr "Faszination Universum: Die Schwerkraft – Dirigentin der Welt" (auch 4.15 Uhr) 17.15 Uhr "Faszination Universum: Im Sog des Schwarzen Lochs" (auch 4.45 Uhr) 18.00 Uhr "Faszination Universum: Die Reise zum Rand der Welt" 18.45 Uhr "Faszination Universum: Im Bann der Astrologie" 19.30 Uhr "Faszination Universum: Unser kosmisches Schicksal" 20.15 Uhr "Das Universum – Eine Reise durch Raum und Zeit: Der Riesenplanet" 21.00 Uhr "Das Universum – Eine Reise durch Raum und Zeit: Tödliche Kollisionen" 21.45 Uhr "Das Universum – Eine Reise durch Raum und Zeit: Hungrige Riesen" 22.30 Uhr "Das Universum – Eine Reise durch Raum und Zeit: Tod auf dem Mars" 23.15 Uhr "Das Universum – Eine Reise durch Raum und Zeit: Todessterne" 24.00 Uhr "Das Universum – Eine Reise durch Raum und Zeit: Plutos Geheimnis" 01.15 Uhr "Das Universum – Eine Reise durch Raum und Zeit: Dunkle Materie" 02.45 Uhr "Das Universum – Eine Reise durch Raum und Zeit: Fremde Welten"

