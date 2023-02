ZDF

Samstag, 11. März 2023, 20.15 Uhr

Der Quiz-Champion

Das härteste Quiz Deutschlands mit Johannes B. Kerner

"Der Quiz-Champion" mit Johannes B. Kerner geht weiter. Es geht um alles oder nichts: Ein Kandidat stellt sich in spannenden Duellen fünf klugen Köpfen, um "Der Quiz-Champion" zu werden.

Nur wer die Experten in Ernährung (Johann Lafer), Sport (Franziska van Almsick), Film und Fernsehen (Bastian Pastewka), Zeitgeschehen (Barbara Hahlweg) sowie in Literatur und Sprache (Axel Milberg) in ihren Spezialgebieten schlägt, kann 100.000 Euro gewinnen.

