Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zum Neun-Euro-Ticket

Halle/MZ (ots)

In den wenigen verbleibenden Wochen bis September wird sich ein Anschlussmodell kaum auf den Weg bringen lassen, da die Finanzierung noch nicht gesichert ist. Dabei liegen mehrere Vorschläge auf dem Tisch. Stattdessen werden die regulären hohen Fahrpreise wieder gelten. Für viele in der Region wird das Ende des Neun-Euro-Tickets sogar mehr sein als bloß eine gefühlte Preiserhöhung, hat doch der Mitteldeutsche Verkehrsverbund im August planmäßig wie in jedem Jahr die Tarife angehoben. Die Folge: Viele werden Bus und Bahn wieder den Rücken kehren.

Ob sie sich noch einmal werden umstimmen lassen? Das hängt davon ab, wie schnell der Bund und die Länder sich doch noch auf eine Verlängerung einigen werden und wie diese aussehen wird.

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell