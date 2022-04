Philips PicoPix MaxTV erhält neues Gütesiegel Deutschland Favorit

Philips Projection (Screeneo Innovation SA)

Nach der ersten Ankündigung im Oktober 2021 wurde das All-in-One-Unterhaltungsgerät Philips PicoPix Max TV nun mit Deutschlands neuem Qualitätssiegel, dem Deutschland Favorit 2022 ausgezeichnet.

Der Philips PicoPix MaxTV wurde zunächst von der breiten Abonnentenbasis einer der größten deutschen Tageszeitungen, der Süddeutschen Zeitung, bewertet. Nach der Vorabstimmung durch die Leserschaft traf ein Expertengremium aufgrund fachlicher Kriterien die endgültige Entscheidung über den Projektor.

Der Philips PicoPix Max TV bietet ein Seherlebnis der Extraklasse sowie High-End-Funktionen für ultimativen Komfort und hebt tragbare Unterhaltung auf eine völlig neue Ebene. Das All-In-One-Gerät eignet sich optimal für Familien genauso wie für Gamer, die ihn komfortabel von einem Raum in einen anderen oder selbst nach draußen mitnehmen und überall von einem vollen interaktiven Unterhaltungsangebot profitieren können.

Der Philips PicoPix Max TV projiziert Frühlingsstimmung und eröffnet ein ganzes Universum an Unterhaltungsmöglichkeiten - perfekt für Gartenpartys unter dem Sternenhimmel. Dieser leistungsstarke Ultra-Kurzdistanz-Beamer besitzt ein lebendiges, natives True 1080p Full HD-Display, integriertes Android TV sowie 2.1-Lautsprecher und bietet so drinnen wie draußen ein wahrhaft beeindruckendes Kinoerlebnis. Die ultrakraftvollen 2.1-Lautsprecher verwandeln den Philips PicoPix Max TV durch Nutzung des Bluetooth 5.0 BoomBox-Modus in ein tragbares Audiosystem mit bis zu 10 Stunden Nutzungsdauer(1), selbst wenn der Projektor ausgeschaltet ist. Von Karaoke-Sessions bis zum Fußball-Topspiel - der ultrakompakte Philips PicoPix Max TV ist das All-In-One-Gerät für tragbare Unterhaltung.

Dank der Evaluierung durch einen hochkarätigen Expertenrat sowie vertrauenswürdige deutsche Institutionen garantiert das Gütesiegel Deutschland Favorit die Transparenz und Glaubwürdigkeit von Produkten auf dem deutschen Markt. Aufgrund dieser starken Attribute und des einzigartigen Ansatzes genießt Deutschland Favorit ein hohes Ansehen in Deutschland.

Der Philips PicoPix Max TV wird mit HDMI- und USB-C-Videokabeln sowie einem internationalen Ladegerät geliefert und ist ab sofort ab 899,99 EUR im Handel erhältlich.

Philips PicoPix Max TV ist unter anderem bei Amazon, Otto, MediaMarkt, Saturn, Heimkino.de, Visunext erhältlich.

(1) Die Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der tatsächlichen Nutzung.

Über Screeneo Innovation SA (Philips Projection)

Screeneo Innovation SA, auch als Philips Projection bekannt, wurde 2018 gegründet und ist ein exklusiver globaler Markenlizenzierungspartner von PHILIPS. Das Unternehmen hat jegliche globalen Rechte der Marke PHILIPS an Ultrakurzdistanz-Projektoren und digitalen TV-Empfängern erworben. Screeneo Innovation SA ist verantwortlich für Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Kundensupport und fungiert als globaler Vertriebspartner für diese Produkte.

