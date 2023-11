UCI Multiplex GmbH

Beyoncé auf der großen Kinoleinwand bei UCI

Bochum (ots)

RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ / STARTET WELTWEIT AM 1. DEZEMBER / TICKETS SIND AB SOFORT IM VORVERKAUF / IN ALLEN UCI UND UCI LUXE KINOS

RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ zeigt die Bestimmung und harte Arbeit der Künstlerin als Kreative und Produzentin. Der Film zeigt, wie Beyoncé ihr Handwerk meistert, um die rekordverdächtige RENAISSANCE WORLD TOUR mit 56 Auftritten in 39 Städten durchzuführen. RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ ist ab dem 1. Dezember in Kinos auf der ganzen Welt zu sehen und erobert alle 22 UCI und UCI Luxe Kinos in Deutschland.

Tickets für den Kinostart von RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ sind unter uci-kinowelt.de und BeyonceFilm.com erhältlich.

UCI gibt heute bekannt, dass RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ, der Film über Beyoncés rekordverdächtige weltweite RENAISSANCE WORLD TOUR, ab dem 1. Dezember in seinen Kinos zu sehen sein wird. Tickets sind ab sofort offiziell im Vorverkauf und unter uci-kinowelt.de und in den UCI Kinos erhältlich.

RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ zeigt die Reise der RENAISSANCE WORLD TOUR - einer rekordverdächtigen weltweiten Konzerttournee, die 56 Shows, 39 Städte und 12 Länder umfasste - von den Anfängen der Eröffnungsshow in Stockholm, Schweden, bis hin zum großen Finale in Kansas City, Missouri. Diese Doku legt den Fokus auf Beyoncé kreative Beteiligung an der gesamten Bühnenproduktion, mit ihrem Ziel auch dieses Handwerk zu meistern und dabei ein Vermächtnis zu erschaffen.

Beyoncés außergewöhnliche Auftritte während der RENAISSANCE WORLD TOUR wurden von den internationalen und US-amerikanischen Medien gleichermaßen gefeiert und schufen einen Ort der Freiheit, der Akzeptanz und der gemeinsamen Freude. Die monumentale Inszenierung hieß mehr als 2,7 Millionen Fans aus aller Welt willkommen, die über die Weltmeere reisten, um den Club RENAISSANCE zu genießen. Jetzt werden Millionen von Kinobesuchern Teil der Joy Parade, einer einzigartigen Tanzparty, die das Recht eines jeden Menschen feiert, er oder sie selbst zu sein, ganz in der Nähe des eigenen Zuhauses.

RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ wird Millionen von Kinobesuchern auf der ganzen Welt begeistern und wird ab Freitag, dem 1. Dezember 2023, in Tausenden von Kinosälen weltweit zu sehen sein.

Das Event wird donnerstags, freitags, samstags und sonntags in mehreren Shows täglich auf der großen Kinoleinwand zu erleben sein. RENAISSANCE wird auch in IMAX und iSense gezeigt.

Karten für die Premiere von RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ am 1. Dezember sind unter uci-kinowelt.de und BeyonceFilm.com erhältlich.

