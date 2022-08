Kabel Eins

Fegefeuer für frivole Feierbiester: Neue Folge von "Ab ins Kloster!" am Donnerstag bei Kabel Eins

Unterföhring (ots)

Wenn drei Party-Miezen auf drei Nonnen in der afrikanischen Savanne treffen ... "Sch...! Wo bin ich hier gelandet?", fragt Go-go-Tänzerin Marie (20) bei ihrer Ankunft im namibischen Nirgendwo. Eine berechtigte Frage, denn gerechnet haben Marie, Botox-Liebhaberin Jessy (20) und Feierbiest Lara (21) mit einem hemmungslos-exzessiven Party-Urlaub. Stattdessen erwartet sie ein meditativ-besinnlicher Aufenthalt im Benediktinerinnen-Konvent in Windhoek! Aber auch die Nonnen müssen beim Anblick der drei offenherzigen Mädels erstmal tief durchatmen. Schwester Oranna ist sichtlich schockiert: "Du lieber Gott, die waren alle oben ohne!" Als ihre Gäste dann noch erfahren, dass sie eine Woche lang auf freizügige Kleidung, Handy, Make-up, Alkohol und Zigaretten verzichten und sich in einen Alltag voll strenger Regeln, harter Arbeit und klarer Strukturen fügen müssen, brennen vor allem bei Marie die Sicherungen durch - Fluch(t)reflexe inklusive. Schwester Beate kommentiert nüchtern: "Wenn man irgendwo neu ankommt, ist es sicher keine gute Reaktion, einfach davonzulaufen." Gelingt es den drei Nonnen, eine Verbindung mit den drei jungen Frauen aufzubauen, sie zu erden und ihnen zu zeigen, was wirklich wichtig ist im Leben? Die Antwort gibt es am Donnerstag, 1. September 2022, ab 20:15 Uhr bei Kabel Eins.

"Ab ins Kloster! Rosenkranz statt Randale" - am Donnerstag, 1. September 2022, um 20:15 Uhr bei Kabel Eins.

