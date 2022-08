Kabel Eins

Malle ist nur einmal im Jahr! Kabel Eins feiert am Samstag "50 Jahre Ballermann"- mit Mia Julia, Bernhard Brink, Tom Gerhardt und Peter Wackel

Unterföhring (ots)

"Es gibt keinen Ort im Mittelmeer, der uns Deutsche so geprägt hat, und wir ihn, wie die hundert Meter rund um den Ballermann", erklärt Peter Giesel. Der Kabel Eins-Reporter kennt Mallorca so gut wie kaum ein zweiter TV-Journalist. Seit über 20 Jahren berichtet er von der Baleareninsel, u.a. in seiner Sendereihe "Achtung Abzocke". Zum 50. Geburtstag begibt sich Peter Giesel auf Spurensuche zurück zum Ursprung der bekanntesten und beliebtesten Party-Adresse der Deutschen. In "50 Jahre Ballermann" trifft er Zeitzeugen, Künstler, Macher, Manager und die großen Legenden des Party-Mekkas auf Mallorca - am Samstag, 27. August 2022, 20:15 Uhr bei Kabel Eins.

"Das erste Mal, als ich den Ballermann wahrgenommen habe - das muss so mit zwölf Jahren gewesen sein -, war auf einer 'Ballermann Hits'-CD. Da wusste ich: Es gibt Alkohol, nackte Menschen und Party. Das ist super, genau mein Schlaraffenland", sagt Mia Julia. Die Sängerin feiert ebenso wie die Ballermann-Legenden Peter Wackel, Lorenz Büffel, Bernhard Brink und Tom Gerhardt das halbe Jahrhundert der Kultmeile. Die aktuelle Reportage blickt aber auch auf die Schattenseiten des Ballermanns, wie den ungeklärten dreifachen Mord an "Bierkönig"-Gründer Manfred Meisel und seiner Familie, oder auch die schwierige Lockdown-Zeit während der Corona-Pandemie.

"50 Jahre Ballermann" ist der Auftakt zur neuen Prime Time am Samstag bei Kabel Eins. Zum ersten Mal in seiner Geschichte zeigt der Sender auf diesem Slot Eigenproduktionen. An den darauffolgenden Samstagen lüftet die neue, dreistündige Formatreihe "Die geheime Welt ..." erstaunliche Geheimnisse in spannenden Alltagswelten.

