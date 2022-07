Kabel Eins

Ab in den Süden...!? "Achtung Kontrolle aktuell" berichtet von den Reise-Hotspots am Wochenende

Höhepunkt der Reisewelle: Baden-Württemberg und Bayern starten an diesem Wochenende in die Sommerferien. Jetzt haben alle Bundesländer gleichzeitig Ferien - Mega-Staus, Flughafen-Chaos und überfüllte Züge inklusive. "Achtung Kontrolle aktuell" begleitet am Wochenende mit seinen Kameras Polizei, Rettungskräfte und Sicherheitspersonal an den Reise-Knotenpunkten in Bayern. Die Motorradstaffel der Malteser und die Autobahnmeistereien sind auf den Stau-Strecken rund um München im Einsatz. Rettungssanitäter, Technisches Hilfswerk und Sicherheitsbeamte sind für den Ansturm am Flughafen vorbereitet. Kabel Eins zeigt die Sondersendung am Montag, 1. August, um 18:55 Uhr.

"Achtung Kontrolle aktuell" am Montag, 1. August, 18:55 Uhr bei Kabel Eins.

