Kabel Eins

Achtung Bundeskleingartengesetz! "Die Schrebergärtner" übernehmen den Sonntagvorabend bei Kabel Eins

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Wo Gartenzwerge regieren und Vorschriften noch etwas zählen, fühlen sie sich erst richtig wohl: die Schrebergärtner. Egal, ob Möhrchen-Patrick, Eiermann-Torsten oder der Häcksel-Heini - alle eint die große Leidenschaft für ihren Kleingarten. Die neue Doku-Reihe "Die Schrebergärtner: Säen, mähen und Trophäen" wirft ab Sonntag, 18:10 Uhr bei Kabel Eins einen liebevollen Blick über den Gartenzaun und begleitet stets bemühte Neugärtner, alteingesessene Beet-Profis und Schrebergarten-Sheriffs. Die selbsternannten Aufseher sorgen in jeder Kleingartensiedlung gemäß dem Bundeskleingartengesetz (BKleinG) für Recht und Ordnung. Eine Hecke darf nun mal höchstens 1,20 Meter hoch sein! Während die einen Sheriff spielen, stellen andere stolze Parzellenbesitzer fleißig Rekorde auf, dekorieren ihre Laube und feiern Partys. Möhrchen-Patrick (29) aus Thüringen züchtet riesiges Gemüse und hält mit einer 30,4 Kilogramm schweren Zucchini einen Weltrekord. Eiermann-Torsten (57) schmückt seinen Kleingarten in Lübeck mit 30.000 Deko-Eiern. Titan-Marc (40) aus Essen nutzt seine Parzelle vor allem als Party-Zone. "Der Kleingärtner feiert erst, sonst hat er keinen Bock zu arbeiten" - wären da nur nicht die Ruhezeiten... Produziert wurde die Doku-Reihe von Schwarzbild Medien in Dessau-Roßlau, München, Lübeck, Leipzig, Duisburg, Berlin, Thüringen, Essen und Bochum. "Die Schrebergärtner: Säen, mähen und Trophäen": vier Folgen ab 10. Juli jeweils sonntags um 18:10 Uhr.

Original-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuell