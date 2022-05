PHOENIX

Spitzenkandidatin Mona Neubaur zeigt sich von Wahlergebnis für Grüne in NRW begeistert

Bonn/Düsseldorf, 15. Mai 2022 - Die Spitzenkandidatin der Grünen bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen Mona Neubaur zeigt sich im phoenix-Interview mit dem historisch besten Ergebnis der Partei im Bundesland sehr zufrieden. "Was für ein Ergebnis, was für ein Vertrauensvorschuss für uns Grüne in Nordrhein-Westfalen", so Neubaur. "Unser Wahlziel war, dass in Nordrhein-Westfalen prägende Regierungsbeteiligung mit den Grünen erfolgt und nicht ohne sie - das ist uns gelungen zusammen mit dem historisch besten Wahlergebnis, wofür ich mich bei den Menschen in NRW bedanken möchte." Auf eine bestimmte Koalitionsbildung mochte Neubaur sich kurz nach der Wahl in NRW noch nicht festlegen. Mit ihrem starken Wahlergebnis würden die Grünen nun "mit den demokratischen Parteien über unsere grünen Inhalte sprechen".

Die Ideen, die Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck für das Feld der Energieversorgung politisch vorgelegt habe, gelte es nun in NRW anzuwenden, so Neubaur. "Wir wollen gerne die ausgestreckte Hand des Bundeswirtschaftsministeriums greifen und sagen: Wir werden hier nicht mehr erleiden, dass Erneuerbare ausgebaut werden sollen, sondern wir werden das als Chance begreifen, um Akzeptanz werben bei den Menschen und gestalten, dass wir es schaffen, Industrieland zu bleiben auf Basis von Erneuerbaren", so Neubaur.

