Kabel Eins

Der Urlaub ist gerettet! Peter Giesel startet am Donnerstag mit neuer Staffel von "Achtung Abzocke" bei Kabel Eins

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Urlaubssaison 2022: Chaos am Flughafen. Flug- und Zugausfälle. Überfüllte Bahnen. Urlaubsfrust statt Urlaubslust. Die schönste Zeit des Jahres haben sich viele anders vorgestellt. Peter Giesel ist jetzt im Einsatz, damit die Menschen - wenn sie dann endlich im Urlaub angekommen sind - nicht auch noch abgezockt werden. Der Kabel Eins-Experte schaut Straßenverkäufern, Taxifahrern und Reiseveranstaltern auf die Finger und reist dafür um die halbe Welt: Mexiko, Brasilien, USA, Dominikanische Republik, Jamaika, Portugal, Belgien, Zypern und Spanien.

In der ersten Folge der neuen Staffel von "Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur" am Donnerstag, 7. Juli, 20:15 Uhr geht es für Peter Giesel nach Mexico. Der Kabel Eins-Experte erkundet unter anderem die Stadt Tulum, die für ihre Maya Vergangenheit bekannt ist, und startet ein Experiment. Während er eine bezahlte Tour macht, erkundet sein Kollege Lukas die Ruinen von Tulum auf eigene Faust. Abgerechnet wird am Schluss - mit oder ohne Hinweis: Achtung Abzocke?

"Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur" donnerstags um 20:15 Uhr bei Kabel Eins.

Original-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuell