Kabel Eins

Kann Frank Rosin das Lebenswerk seiner Mutter retten? Neue Folgen von "Rosins Restaurants" ab Donnerstag, 20:15 Uhr, bei Kabel Eins

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Frank Rosin steht gleich in der ersten der neuen Folgen von "Rosins Restaurants" (ab Donnerstag, 20:15 Uhr, bei Kabel Eins) vor der persönlichsten Rettungsaktion seiner Karriere: Der "Glückauf-Grill" in seiner Heimatstadt Dorsten soll wieder auferstehen. Eine Pommesbude? Nein, der "Glückauf-Grill" ist eine Institution! 40 Jahre lang betrieb Franks Mutter Marlies Rosin den beliebten Imbiss. Der Zwei-Sterne-Koch verbrachte hier Teile seiner Kindheit und Jugend. Nachdem sich die Mutter 2011 zurückgezogen hatte, ging es mit dem Imbiss bergab - bis er im ersten Pandemiejahr 2020 ganz schließen musste. Jetzt will Frank Rosin mit anpacken, das Vermächtnis seiner 2021 verstorbenen Eltern zu retten: "Das ist das Lebenswerk meiner Mutter. Da muss ich helfen!"

Zusammen mit dem neuen Eigentümer Patrick Schürhoff, der selbst als Kind im "Glückauf-Grill" seine Schulaufgaben machte und als Jugendlicher hier kellnerte, will Frank Rosin das denkmalgeschützte Stück Ruhrgebietskultur nach eineinhalb Jahren Leerstand kernsanieren und wiederbeleben. Und vor allem: einen geeigneten Pächter als neuen Wirt finden. Doch wer kann mit selbstgemachten Speisen, wie Franks Mutter sie immer zubereitet hat, überzeugen? Wer ist bereit, den Imbiss wie damals ohne Pause zu betreiben? Wer kann das kulinarische Erbe von Frank Rosin wieder zum Leben erwecken?

"Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf": neue Folgen ab 2. Juni 2022 donnerstags um 20:15 Uhr bei Kabel Eins und auf Joyn.

Original-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuell