Billy-Regal, das goldene M, bunte Spielsteine und ein Discount-Riese: Kabel Eins erklärt "Die Lieblingsmarken der Deutschen"- am 12. und 19. Juni 2022

Wer kennt sie nicht? Die unverkennbare gelbe Schrift auf blauem Hintergrund - Billy-Regal, Köttbullar und endlose Gänge voller Möbel und Deko. Das goldene M einer großen Fast-Food-Kette. Den Discountriesen der Brüder Albrecht mit über 4.100 Filialen in Deutschland und rund 30 Milliarden Euro Umsatz. Die kleinen Steinchen, die im Staubsauger, unterm Teppich und in jeder Sofaritze landen. Statistisch gesehen hat jeder Mensch auf der Welt rund 100 Stück von ihnen: Lego-Steinchen. In "Die Lieblingsmarken der Deutschen" liefert Kabel Eins am 12. und 19. Juni in vier Folgen spannende Hintergründe, neue Fakten und eindrucksvolle Zahlen zu den vier mächtigen Marken IKEA, McDonald's, Aldi und Lego. Doch wie wurden diese vier Marken zu Lieblingsmarken der Deutschen? Gute Frage - auch zahlreiche Prominente rätseln hier. Ingo Appelt, Sarah Bora & Eko Fresh, Joey Heindle, Janine Kunze, Mark Kühler, Tommy Scheel, Aaron Troschke, Madita van Hülsen und Jasmin Wagner berichten über ihre ganz persönlichen Erfahrungen mit den Marken. Markenexperte Jon Christoph Berndt erklärt die Phänomene der vier Riesen. "Die Lieblingsmarken der Deutschen": neu am 12. und 19. Juni 2022, vier Folgen sonntags jeweils um 18:10 und um 20:15 Uhr bei Kabel Eins.

