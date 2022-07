Kabel Eins

"Wat will ich denn auf Malle? Dat is' Malle für uns!" Die neue Staffel "Yes we camp!" startet am Sonntag bei Kabel Eins

Parzelle statt Palma. FKK statt Flughafenchaos. Camping statt All Inclusive. Für immer mehr Deutsche gibt es eine verlässliche Urlaubskonstante: der Campingplatz! Egal, ob alteingesessener Dauercamper, Zelt-Neuling oder Naturfreund - sie alle verbindet die pure Campingleidenschaft. "Yes we camp!" zeigt wieder die kuriosen und abenteuerlichen Geschichten auf Deutschlands Campingplätzen zwischen Wohnwagen, Gemeinschaftswaschraum und der Sehnsucht nach Freiheit. Die neue Staffel der Doku-Reihe startet am Sonntag, 31. Juli, 20:15 Uhr bei Kabel Eins.

Ruhrpott-Romantiker Kalle (56) ist ein Urgestein auf dem Campingplatz Uentrop Helbach. Er schwärmt vom Camper-Leben: "Dat is' einfach supergeil, is' dat hier. Wat will man denn Schöneres haben. Was will ich denn auf Malle? Hier an der Lippe in Uentrop: Dat is' Malle für uns!" Zwei, die sich noch mit dem Urlaub an der frischen Luft anfreunden müssen, sind die Campingneulinge und beste Freundinnen Michaela (25) und Monika (26) aus Köln. Sie checken im Campingplatz "Naturfreunde Springeberg" ein. "Letztes Jahr haben wir zu viel Geld ausgegeben für den Urlaub und dieses Jahr müssen wir ein bisschen sparen. Ist auch mal was Neues - richtig Adventure!" Doch die Angst vor Insekten strapaziert ihre Nerven: "Das wird 'ne Mutprobe, sag ich mal!"

Die Campingplätze in der 3. Staffel von "Yes we camp!":

"CampingPark Triolago" in Riol (Rheinland-Pfalz)

"Campingplatz Kahl am Main" in Kahl am Main (Bayern)

"Campingplatz Naumburg" in Naumburg (Hessen)

"Campingplatz Uentrop Helbach" im Lippetal (Nordrhein-Westfalen)

"Naturfreunde Springeberg e.V." in Woltersdorf (Brandenburg)

"ÖKÖ-Camp Stumergut" in Eggerding (Österreich)

"Ostsee Campingplatz Liebeslaube" in Hohenkirchen (Mecklenburg-Vorpommern)

"Yes we camp!", sechs Folgen, sonntags ab 31. Juli 2022 um 20:15 Uhr bei Kabel Eins.

