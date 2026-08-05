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"Sarah Tacke" im ZDF: "Mehr arbeiten, weniger krank sein – rettet das Deutschland?"

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Mainz (ots)

Auf den "Herbst der Reformen" folgt das "Wachstums- und Aufbruchsjahr 2026". Diesmal will Bundeskanzler Friedrich Merz, dass auch die Bevölkerung ihren Teil dazu beiträgt: Die Deutschen sollen wieder mehr leisten und weniger krank sein. Am Donnerstag, 6. August 2026, 22.15 Uhr, spricht Sarah Tacke mit ihren Gästen im ZDF über das Thema: "Mehr arbeiten, weniger krank sein – rettet das Deutschland?"

Mit dem Reformpaket der Bundesregierung soll die wirtschaftliche Talfahrt nun endlich gestoppt werden. Das ist auch bitter nötig, denn die Zeichen stehen weiter auf Krise: Die Automobilbranche kündigt Massenentlassungen an, die Zahl der Insolvenzen steigt und die Inflation reißt Löcher in die Kassen der privaten Haushalte.

Sarah Tacke klärt die Faktenlage, diskutiert über Verantwortung und Konsequenzen und sucht mit ihren Gästen nach konstruktiven Antworten. Sorgt das Reformpaket für den erhofften Kurswechsel? Was bringen die Maßnahmen für die Wirtschaft und Arbeitnehmer? Und wer denkt bei all den Plänen an die Hoffnungen und Forderungen der jungen Generation?

Zu Gast bei "Sarah Tacke" sind Claus Ruhe Madsen (CDU), Minister für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus in Schleswig-Holstein, Bundestagsvizepräsident Bodo Ramelow, die Geschäftsführerin eines familiengeführten Malerbetriebs, Christina Böhm, und Quentin Gärtner, Student, Mitglied Bündnis 90/Die Grünen und Buchautor ("Deutschland völlig lost. Wie meine Generation dem Land den Arsch retten wird").

Diese Sendung wird mit Untertiteln und im Web und in der App mit Gebärdensprache angeboten.

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