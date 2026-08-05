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ZDF-Programmhinweis

Freitag, 14. August 2026, 17.10 Uhr

Wahre Verbrechen (24)

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten: Freitag, 14. August 2026, 17.10 Uhr Wahre Verbrechen (24) Suche nach Gerechtigkeit "Wahre Verbrechen" begleitet Kommissare, Staatsanwälte und Rechtsmediziner bei der Lösung ihrer spektakulärsten Fälle. Erstmals öffnen sie dafür ihre Ermittlungsakten und zeigen Tatortfotos sowie Polizeivideos. Außerdem berichten sie, wie sie den Tätern auf die Spur gekommen sind. Die Fälle dieser Ausgabe Wien, 1980: Die 41-jährige Paula Ofner wird Opfer eines brutalen Verbrechens. Sie wird erwürgt in ihrer Wohnung aufgefunden. Der Fall führt die Ermittler in die Wiener Unterwelt – und bleibt bis heute ungeklärt. Auch Jahrzehnte später sucht die Polizei weiter nach Antworten auf einen Mord ohne erkennbares Motiv. 2021 wird in Fulda morgens ein Mann in seinem Auto erschossen. Die Ermittler finden zunächst weder Motiv noch Täter – bis eine Spur zu einem früheren Freund führt. Saarland: Ein Familienvater verschwindet spurlos. Erst 30 Jahre später belasten Zeugen drei Männer schwer. Trotz fehlender Leiche gelingt eine Verurteilung wegen Mordes.

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