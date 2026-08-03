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"Deepfakes – Leben nach digitaler Gewalt" – neue "37°Leben"-Reportage im ZDF

"Deepfakes – Leben nach digitaler Gewalt" – neue "37°Leben"-Reportage im ZDF
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Mainz (ots)

Atessa und Theresia litten unter Panikattacken, Selbstzweifeln und dem Gefühl von Schutzlosigkeit – seitdem sie wissen, dass ihre Identitäten für Deepfake-Bilder missbraucht worden sind. Im "37°Leben"-Film von Autorin Alesia Harrer "Deepfakes – Leben nach digitaler Gewalt" sprechen die beiden Frauen darüber, wie ihr Leben dadurch aus den Fugen geraten ist. Die Reportage ist ab Freitag, 7. August 2026, 5.00 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal abrufbar und am Sonntag, 9. August 2026, 9.03 Uhr, im ZDF zu sehen.

"Ich habe mich geschämt, ich habe mich geekelt"

So beschreibt Theresia die Zeit, nachdem ihr klar wurde, dass Fotos von ihren privaten Social Media-Profilen in pornografische Bilder umgewandelt und auf gefälschten Profilen veröffentlicht worden sind. "Klein und machtlos" fühlte sich Atessa, als ihr bewusst wurde, dass auch mit ihrer Identität Seiten im Netz mit sexualisierten Inhalten erstellt und online verbreitet worden sind.

Aus Scham wird Selbstermächtigung, aus Ohnmacht Stärke

Atessa und Theresia sind Betroffene von Deepfake-Bildern geworden, weigern sich jedoch, in der Opferrolle zu bleiben. Beide Frauen suchen nach den Tätern. Sie machen ihre Geschichten öffentlich und setzen sich für die Rechte anderer Betroffener ein. "Es hat mir geholfen, nicht nur Betroffene zu sein, sondern auch Expertin", sagt die Aktivistin Theresia. Atessa macht inzwischen mehr Sport – um den Kopf freizubekommen und ihr Körperbild selbst zu definieren: "Ich bin deutlich stärker als diese Schwächlinge, die die ganzen Kommentare im Netz geschrieben haben."

Diese Sendung wird mit Untertiteln angeboten.

Kontakt
Bei Fragen zur Sendung erreichen Sie Christina Betke telefonisch unter 06131 – 70-12717 oder per E-Mail unter betke.c@zdf.de sowie Magda Huthmann telefonisch unter 06131 – 70-12149 oder per E-Mail unter huthmann.m@zdf.de.
Sie erreichen die ZDF-Kommunikation telefonisch unter 06131 – 70-12108 oder per E-Mail unter pressedesk@zdf.de.

Pressefotos
Pressefotos zur Sendung erhalten Sie als  Download(nach Log-in), telefonisch unter 06131 – 70-16100 oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de.

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- Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten steht "Deepfakes – Leben nach digitaler Gewalt" zur  Preview (nach Log-in) im ZDF-Presseportal bereit.
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Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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