ALGATEC Handels UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG

Ist das der Batteriespeicher, auf den Europa und die Welt gewartet haben?

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Schwarzheide (ots)

Während Regierungen Milliarden in Gigafabriken investieren und sich der globale Wettlauf um Lithium immer weiter verschärft, arbeitet ein Unternehmen in Brandenburg und Sachsen seit mehr als zehn Jahren an einer Batterietechnologie, die bewusst einen völlig anderen Weg geht.

ALGATEC entwickelt mit FineGap und BlackGap zwei Batteriesysteme, die auf neue Materialkonzepte setzen. Das Ziel: höhere Energiedichte, eine nicht brennbare Zellchemie und der vollständige Verzicht auf Lithium.

Diese Zahlen fallen auf:

Für FineGap investierte das Unternehmen bereits rund 2,7 Millionen Euro aus eigenen Mitteln. Das patentierte Metall-Kohlenstoff-System erreichte in Laboruntersuchungen eine Leistungssteigerung von rund 650 Prozent gegenüber den untersuchten Referenzsystemen. Das entwickelte Aktivmaterial wurde bereits erfolgreich im vorgesehenen Batterietyp nachgewiesen.

Mit BlackGap verfolgt ALGATEC parallel einen zweiten Ansatz: eine lithiumfreie Metall-Luft-Batterie auf Basis in Europa verfügbarer Rohstoffe. Die angestrebten technischen Kennzahlen liegen bei bis zu 1.000 Wh/kg spezifischer Energie und bis zu 2.700 Wh/l Energiedichte.

Zum Vergleich: Heutige Lithium-Ionen-Batterien erreichen - abhängig von Zellchemie und Anwendung - typischerweise 100 bis 300 Wh/kg spezifische Energie. ¹ Für künftige Lithium-Ionen-Zellen gelten gerade einmal Energiedichten von bis zu 850 Wh/l als realistische Entwicklungsziele. ²

Seit 2014 arbeitet ein interdisziplinäres Team aus Unternehmern, Technologieexperten und wissenschaftlichen Partnern an den beiden Technologien. BlackGap wird dabei im Rahmen des Zentralen Innovationsprogramms Mittelstand (ZIM) öffentlich gefördert.

Die Batterietechnologien sorgen inzwischen auch über Deutschlands Grenzen hinaus für Aufmerksamkeit. Das Interesse reicht bis in die Vereinigten Arabischen Emirate, wo die Entwicklungen aus Brandenburg und Sachsen ebenfalls wahrgenommen werden.

Die eigentliche Frage lautet deshalb nicht mehr, ob neue Batterietechnologien gebraucht werden. Sondern, warum über Entwicklungen wie diese bislang kaum gesprochen wird.

¹Hippauf, F. (2025): Lithium Batteries - Lithium Secondary Batteries - Lithium All-Solid State Battery | Inorganic Solid-Electrolyte Cells, in: Encyclopedia of Electrochemical Power Sources, 2. Auflage.

²Fraunhofer ISI (2022): Development perspectives for lithium-ion battery cell formats, S. 6 und S. 28.

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