Pharmazeutische Dienstleistungen wachsen kontinuierlich

Immer mehr Menschen in Deutschland profitieren von pharmazeutischen Dienstleistungen (pDL) in den Apotheken. Auch das Angebot in den Apotheken wächst kontinuierlich: Die Dienstleistungen werden inzwischen regelmäßig von mehr als der Hälfte der Apotheken angeboten. Im dritten Quartal 2025 boten rund 8.800 der insgesamt 16.600 Apotheken rund 216.000 pDL an; im dritten Quartal 2024 waren es noch rund 7.900 Apotheken und insgesamt rund 156.000 pDL. "Die pharmazeutischen Dienstleistungen nutzen den Patientinnen und Patienten unmittelbar und verbessern die Versorgung spürbar. Unser Ziel ist es, die Implementierung weiter zu beschleunigen und die Angebote noch besser in der Breite zu verankern", sagt Thomas Preis, Präsident der ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände.

Die ABDA hat für die bessere Einbindung der Dienstleistungen in den Apothekenalltag verschiedene neue Schulungs- und Informationsmaterialien erarbeitet. Sie sollen den Apothekenteams die Ansprache der Patientinnen und Patienten erleichtern. Schulungs-Videos, Experten-Podcasts, Workshops bei wissenschaftlichen Kongressen und umfangreiches Werbematerial dienen zur weiteren Unterstützung.

Seit 2020 können Apotheken fünf verschiedene pDL anbieten, unter anderem zur richtigen Anwendung von Inhalativa oder zur Medikationsanalyse. Das Apothekenversorgung-Weiterentwicklungsgesetz (ApoVWG) sieht die Etablierung weiterer pDL vor, unter anderem um die Therapietreue zu erhöhen. Das ApoVWG wird derzeit im Bundestag beraten. Preis: "Die pDL sind ein bedeutendes Zukunftsthema. Im April letzten Jahres haben wir in unserem Zukunftskonzept vorgeschlagen, weitere pDL einzuführen - der Gesetzgeber will uns dabei weitgehend folgen. Zur Wahrheit gehört aber auch: Eine bessere Versorgung gibt es nicht zum Nulltarif. Die Apotheken brauchen ausreichend personelle und finanzielle Ressourcen, um diese zusätzlichen Leistungen anzubieten." Der Deutsche Apothekerverband (DAV) hat vor kurzem den Vertrag zur Honorierung der pDL gekündigt, da die 2022 von der Schiedsstelle festgelegten Honorierungen aus Sicht des DAV nicht mehr angemessen sind.

Weitere Informationen unter www.abda.de und https://www.abda.de/pharmazeutische-dienstleistungen/

