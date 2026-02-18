Procter & Gamble GmbH

GilletteLabs und HYROX geben Partnerschaft bekannt Performance ohne Kompromisse: GilletteLabs HYROX Berlin erwartet zum Mega-Event 35.000 Teilnehmende

Schwalbach/München (ots)

GilletteLabs, die Premium-Rasurmarke von Procter & Gamble, wird Titelsponsor des HYROX-Events in Berlin. Der GilletteLabs HYROX Berlin findet vom 22.-31. Mai 2026 auf dem Tempelhofer Feld statt. Mit insgesamt acht Veranstaltungstagen wird GilletteLabs HYROX Berlin das längste Event in der Geschichte von HYROX sein.

Performance ohne Kompromisse

Die Partnerschaft zwischen GilletteLabs und HYROX unterstreicht die gemeinsame Vision beider Marken: Performance ohne Kompromisse. Der Glaube, dass echte Leistung durch Vorbereitung, Engagement und dem Selbstvertrauen entsteht, sich wohl und kontrolliert zu fühlen - sei es im Sport oder im alltäglichen Leben.

Beide Marken vereint das Streben nach Exzellenz. GilletteLabs steht für innovative, zukunftsorientierte Rasur-Technologie, die Männer dabei unterstützt, ihr Bestes zu geben. HYROX hingegen ist das globale Ökosystem für Fitness-Racing mit über 1,3 Millionen erwarteten Teilnehmern in der Saison 2025/26. Die Partnerschaft zeigt, wie tiefgreifend die Verbindung zwischen dem Streben nach Höchstleistung und Exzellenz ist. Performance wirkt innen wie außen und Athleten sollen sich vollkommen in ihrer Haut wohlfühlen, um ihr volles Potenzial zu erreichen.

Ein Event der Superlative

Mit 35.000 erwarteten Teilnehmenden und einer einzigartigen zehntägigen Dauer wird GilletteLabs HYROX Berlin neue Maßstäbe setzen. Das Event kombiniert Performance an acht Stationen und Laufstrecken von je einem Kilometer dazwischen und findet über zwei Wochenenden verteilt statt - ein Erlebnis, das Ausdauer, Entschlossenheit und Innovation feiert.

GilletteLabs: Partner für Performance

GilletteLabs positioniert sich als Partner für Männer, die ihre Leistung in allen Bereichen des Lebens verbessern möchten. Mit innovativen Produkten zeigt die Marke, dass Premium-Performance auch in der täglichen Körperpflege-Routine zu Hause ist. Die GilletteLabs-Produktlinie wurde entwickelt, um Männer dabei zu unterstützen, schnell, optimiert und leistungsorientiert zu sein - die perfekte Ergänzung zu einem aktiven, sportlich ausgerichteten Lebensstil.

Enno Eller, Global Head of Sales bei HYROX:

"Wir freuen uns riesig, GilletteLabs als Partner zu haben, der unsere Leidenschaft für Performance und Innovation teilt. GilletteLabs HYROX Berlin wird mehr als nur ein rekordbrechendes Event sein - es ist eine Feier von Athlet:innen, die bei ihrer Leistung keine Kompromisse eingehen. Gemeinsam inspirieren wir Menschen weltweit, ihr Potenzial zu erreichen."

Henrik Gaida, Brand Director Shave Care DACH, bei Gillette/Procter & Gamble: "GilletteLabs und HYROX sind eine perfekte Kombination. Beide Marken stehen für Innovation, Performance und Unterstützung für Männer, die ihr Bestes geben möchten. Mit GilletteLabs HYROX Berlin schaffen wir nicht nur ein einzigartiges Event - wir bauen eine Plattform für 35.000 Athlet:innen, um zu zeigen, wozu sie in der Lage sind. Und das in einer Event-Location, die unweit von unserem Werk in Berlin liegt, wo die Klingen für GilletteLabs hergestellt werden. Wir freuen uns darauf, Teil dieser unglaublichen Reise zu sein."

Über HYROX

HYROX ist ein globales Ökosystem aus Events, Training und Coaching, das dazu konzipiert ist, 100 Millionen Menschen zu inspirieren und zu verändern. Mit einem einzigartigen Rennformat aus 8 x 1 km Laufstrecken und 8 Workout-Stationen hat HYROX den Gold-Standard im Fitness-Wettbewerb etabliert und arbeitet auf die Anerkennung durch die Olympischen Spiele hin. Durch die Verbindung der weltweiten Gym-Communities mit der transformativen Kraft von Training und Wettbewerb prägt HYROX die Zukunft des Fitness-Sports.

Über Gillette

Seit mehr als 120 Jahren liefert Gillette Präzisionstechnologie und konkurrenzlose Produktleistung - und verbessert so das Leben von über 800 Millionen Verbrauchern auf der ganzen Welt. Von der Rasur und Körperpflege bis hin zu Hautpflege bietet Gillette eine Vielzahl von Produkten, darunter Rasierer, Rasiergel (Gele, Schäume und Cremes), Hautpflege, Aftershaves. Weitere Informationen und die neuesten Nachrichten zu Gillette finden sich unter www.gillette.de.

Über Procter & Gamble

Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ariel®, Antikal®, Braun®, blend-a-dent®, Clearblue®, Dash®, Fairy®, Febreze®, Gillette®, Head & Shoulders®, Herbal Essences®, Lenor®, Meister Proper®, Olay®, Old Spicev, Oral-B®, Pampers®, Pantene Pro-V®, Persona®, Swiffer® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.x.com/PGDeutschland.

