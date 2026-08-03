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ZDF-Programmhinweis

Sonntag, 9. August 2026, 9.03 Uhr

37°Leben

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten: Sonntag, 9. August 2026, 9.03 Uhr 37°Leben Deepfakes – Leben nach digitaler Gewalt Sie entdecken pornografische Bilder von sich im Internet. Atessa und Theresia sind Betroffene von Deepfakes. Mit ihren Identitäten wurden sexualisierte Inhalte erstellt und online verbreitet. Als sie die Fake-Profile entdecken, gerät ihr Leben aus den Fugen. "Ich habe mich geschämt, ich habe mich geekelt", sagt Theresia. Atessa fühlt sich "klein, machtlos und wehrlos". Beide kämpfen darum, die Bilder und Profile aus dem Netz zu bekommen. Panikattacken, Selbstzweifel und das Gefühl von Schutzlosigkeit prägen ihren Alltag. Doch Atessa und Theresia weigern sich, in der Opferrolle zu bleiben. Sie suchen nach den Tätern, machen ihre Geschichten öffentlich und setzen sich für die Rechte anderer Betroffener ein. "Es hat mir geholfen, nicht nur Betroffene zu sein, sondern auch Expertin", sagt die Aktivistin Theresia. Atessa macht inzwischen mehr Sport – um den Kopf freizubekommen und ihr Körperbild selbst zu definieren: "Ich bin deutlich stärker als diese Schwächlinge, die die Fake-Bilder kommentiert haben. Aus Scham wird Selbstermächtigung, aus Ohnmacht Stärke. Autorin Alesia Harrer hat die beiden Frauen für "37°Leben" begleitet.

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