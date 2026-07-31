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ZDF-Programmhinweis

Sonntag, 2. August 2026, 19.10 Uhr

Berlin direkt - Sommerinterview

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten: Sonntag, 2. August 2026, 19.10 Uhr Berlin direkt – Sommerinterview Bärbel Bas, SPD-Vorsitzende, im Gespräch mit Diana Zimmermann Gast im ZDF-Sommerinterview ist die SPD-Co-Parteivorsitzende und Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas. In ihrem Heimatwahlkreis Duisburg stellt sie sich den Fragen von Diana Zimmermann. Die Lage der SPD ist angesichts historisch schlechter Umfragewerte angespannt: Wie will die Partei thematisch gegensteuern? Welche Themen setzt sie auf die Agenda, und wie will Deutschlands älteste Partei die Wählergunst zurückgewinnen? Wie steht es um den Arbeitsmarkt in Deutschland in Zeiten von Künstlicher Intelligenz und Stellenabbau? Vor allem vor dem Hintergrund der drei anstehenden Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. In allen drei Bundesländern liegt die AfD in den Umfragen vorn. Auch das Zusammenspiel innerhalb der Bundesregierung und die Zusammenarbeit in der Koalition mit CDU und CSU werden Thema im vierten ZDF-Sommerinterview sein.

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