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"Sarah Tacke" im ZDF: Der Feind im Innern – wie stoppen wir Islamisten?

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Mainz (ots)

Nach dem islamistischen Terroranschlag auf den CSD in Berlin ist eine Debatte über die innere Sicherheit entbrannt. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) fordert weitreichende neue Maßnahmen, unter anderem die Abschaffung des Jugendstrafrechts für erwachsene Terrorverdächtige, eine bundesweit einheitliche Präventivhaft und den verstärkten Einsatz elektronischer Fußfesseln für bekannte Extremisten. Kritiker werfen dem Bundesinnenminister vor, seit seinem Amtsantritt die Prävention zu vernachlässigen und damit falsche Schwerpunkte zu setzen. Die erste Ausgabe von "Sarah Tacke" mit dem Thema "Der Feind im Innern – wie stoppen wir Islamisten?" ist am Donnerstag, 30. Juli 2026, um 22.15 Uhr im ZDF zu sehen.

Sarah Tacke klärt die Faktenlage, diskutiert über die Verantwortung und die Konsequenzen und sucht mit ihren Gästen nach konstruktiven Antworten auf die Fragen: Helfen den Sicherheitsbehörden mehr Befugnisse im Kampf gegen den Terrorismus – oder scheitert der Staat vor allem an der Umsetzung bestehender Möglichkeiten? Wie groß ist die aktuelle Bedrohung durch islamistische Gefährder? Und warum wird die islamistische Szene immer jünger?

Zu Gast bei "Sarah Tacke" sind NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU), Islamwissenschaftlerin und Grünen-Bundestagsabgeordnete Lamya Kaddor, der Extremismusforscher Ahmad Mansour und Tugay Sarac, Leiter der Queer-Gruppe an der Ibn-Rushd-Goethe-Moschee in Berlin-Moabit. Der ehemalige Salafist leistet heute Präventionsarbeit gegen religiösen Extremismus.

Kontakt

Bei Fragen zu "Sarah Tacke" erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.

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