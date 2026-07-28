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ZDF-Programmänderung ab Woche 31/26
Mainz (ots) - Woche 31/26 Mi., 29.7. Bitte geänderten Programmablauf ab 19.00 Uhr beachten: 19.00 heute 19.20 Wetter 19.25 Was nun, Herr Frei (VPS 19.24/HD/UT) Fragen an den designierten Unionsfraktionschef von Bettina Schausten und Anne Gellinek Deutschland 2026 Im Streaming: 29. Juli 2026, 19.20 Uhr bis 29. Juli 2028 19.50 Backstage - Aktenzeichen XY... Ungelöst (HD/UT) Spurensuche hinter den Kulissen Film von Julia ...mehr
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ZDF-Programmänderung Woche 31/26
Mainz (ots) - Woche 31/26 Mo., 27.7. Bitte geänderten Programmablauf ab 19.00 Uhr beachten: 19.00 heute 19.20 Wetter 19.25 ZDF spezial (VPS 19.24/HD/UT) Nach dem CSD-Anschlag - war die Tat vermeidbar? Moderation: Alica Jung Im Streaming: 27. Juli 2026, 19.25 Uhr bis 27. Juli 2028 19.40 WISO (VPS 19.25) (Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.) Pressekontakt: ...mehr
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