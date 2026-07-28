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ZDF-Programmänderung Woche 31/26

Mainz (ots)

Woche 31/26

Mi., 29.7.

Bitte Sendetitel-Korrektur beachten:

19.25     Was nun, Herr Frei?   (VPS 19.24)

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ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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  • 28.07.2026 – 15:00

    ZDF-Programmänderung ab Woche 31/26

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