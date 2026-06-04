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Airbnb-Analyse: Diese deutschen Reiseziele haben für den Sommer 2026 besonders stark an Beliebtheit gewonnen

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Berlin (ots)

Airbnb hat untersucht, welche inländischen naturnahen Reiseziele außerhalb von Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern bei den Deutschen für den Sommer 2026 gemessen an der Entwicklung der Suchanfragen besonders in der Beliebtheit gestiegen sind. [1]

Der Bodensee ist in den Top 15 der Trending [1]-Ziele in Deutschland gleich viermal vertreten - häufiger als jede andere Region.

Urlaub im eigenen Land ist gefragt: Buchungen im Inland sind deutlich stärker gewachsen als Auslandsbuchungen. [2]

Das Interesse der Deutschen an Naturreisen ist in den vergangenen drei Jahren mehr als doppelt so stark gestiegen wie das Interesse an Städtereisen. [3] Welche naturnahen Ziele in Deutschland außerhalb von Städten mit 100.000 Einwohnern im Sommer 2026 unter deutschen Reisenden besonders an Beliebtheit gewonnen haben, zeigt nun eine Analyse von Airbnb. Festgestellt hat Airbnb auch: Sommerurlaub im eigenen Land ist dieses Jahr besonders beliebt. Die Buchungen deutscher Gäste für Inlandsreisen zwischen dem 21. Juni und dem 22. September 2026 liegen über den Vergleichszahlen des Vorjahres und wachsen aktuell deutlich schneller als die Buchungen für Auslandsreisen. [4]

Das sind Top 15 der naturnahen Sommer-Reiseziele 2026 in Deutschland (außerhalb von Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern), die am meisten an Beliebtheit unter den Deutschen gewonnen haben - gemessen an der Entwicklung der Suchanfragen:

Lindau (Bodensee), Bayern - geschichtsträchtige Inselstadt mit markantem Hafen und Blick auf die Alpen.

(Bodensee), Bayern - geschichtsträchtige Inselstadt mit markantem Hafen und Blick auf die Alpen. Cuxhaven (Nordsee), Niedersachsen - größter Nordseeheilbad-Standort Deutschlands, der mit seinem Wattenmeer, weiten Stränden und Hafenflair punktet.

(Nordsee), Niedersachsen - größter Nordseeheilbad-Standort Deutschlands, der mit seinem Wattenmeer, weiten Stränden und Hafenflair punktet. Strande (Ostsee), Schleswig-Holstein - bekannt für die ruhigeren Seiten der Kieler Bucht.

(Ostsee), Schleswig-Holstein - bekannt für die ruhigeren Seiten der Kieler Bucht. Wangerland (Nordsee), Niedersachsen - punktet mit weiten Deichlandschaften, und maritimen Tourismus rund um Segeln, Camping und Familienurlaub.

(Nordsee), Niedersachsen - punktet mit weiten Deichlandschaften, und maritimen Tourismus rund um Segeln, Camping und Familienurlaub. Kempten (Allgäu), Bayern - historischer Ort am Nordrand der Alpen.

(Allgäu), Bayern - historischer Ort am Nordrand der Alpen. Bad Schandau (Elbsandsteingebirge), Sachsen - ein guter Ausgangspunkt für Wanderungen in der Sächsischen Schweiz.

(Elbsandsteingebirge), Sachsen - ein guter Ausgangspunkt für Wanderungen in der Sächsischen Schweiz. Meersburg (Bodensee), Baden-Württemberg - beliebtes Bodensee-Ziel mit malerischer Altstadt.

(Bodensee), Baden-Württemberg - beliebtes Bodensee-Ziel mit malerischer Altstadt. Oberstdorf (Allgäuer Alpen), Bayern - Destination mit attraktiver Lage in den Allgäuer Alpen und vielen ganzjährigen Freizeitangeboten für Sportler und Erholungssuchende.

(Allgäuer Alpen), Bayern - Destination mit attraktiver Lage in den Allgäuer Alpen und vielen ganzjährigen Freizeitangeboten für Sportler und Erholungssuchende. Grainau (Zugspitze/Alpen), Bayern - idyllische Lage unmittelbar am Fuß der Zugspitze.

(Zugspitze/Alpen), Bayern - idyllische Lage unmittelbar am Fuß der Zugspitze. Überlingen (Bodensee), Baden-Württemberg - bekannt für seine historische Altstadt und die schöne Uferpromenade am Bodensee.

Garmisch-Partenkirchen (Zugspitze/Alpen), Bayern - punktet mit einer charmanten bayerischen Atmosphäre, erstklassigen Wandergebieten sowie Sehenswürdigkeiten wie der Partnachklamm.

(Zugspitze/Alpen), Bayern - punktet mit einer charmanten bayerischen Atmosphäre, erstklassigen Wandergebieten sowie Sehenswürdigkeiten wie der Partnachklamm. Willingen (Sauerland), Hessen - Ort mit lebendiger Atmosphäre und zahlreichen Angeboten für Aktivurlauber und Familien.

(Sauerland), Hessen - Ort mit lebendiger Atmosphäre und zahlreichen Angeboten für Aktivurlauber und Familien. Kühlungsborn (Ostsee), Mecklenburg-Vorpommern - bekannt für seinen langen Sandstrand, die historische Bäderarchitektur und die elegante Strandpromenade an der Ostsee.

(Ostsee), Mecklenburg-Vorpommern - bekannt für seinen langen Sandstrand, die historische Bäderarchitektur und die elegante Strandpromenade an der Ostsee. Fehmarn (Ostsee), Schleswig-Holstein - Insel mit entspannter Atmosphäre, malerischen Küstenorten und langen Stränden.

(Ostsee), Schleswig-Holstein - Insel mit entspannter Atmosphäre, malerischen Küstenorten und langen Stränden. Friedrichshafen (Bodensee), Baden-Württemberg - bekannt für seine Lage am Bodensee und die schöne Uferpromenade mit Alpenblick.

Bodensee dominiert, Nord- und Ostsee stark vertreten

Die regionale Verteilung der Top 15 der naturnahen Reiseziele in Deutschland, deren Beliebtheit am stärksten zugenommen hat, zeigt: Der Bodensee führt das Ranking mit vier Destinationen an (Lindau, Meersburg, Überlingen und Friedrichshafen). Die Ostsee ist mit drei Zielen vertreten (Strande, Kühlungsborn, Fehmarn), die Nordsee mit zwei (Cuxhaven, Wangerland) - beide bereits in den Top 5. Das Allgäu platziert mit Kempten und Oberstdorf ebenfalls zwei Ziele in den Top 15, die Zugspitz-Region folgt mit Grainau und Garmisch-Partenkirchen. Je eine Destination entfällt auf das Sauerland (Willingen) und das Elbsandsteingebirge (Bad Schandau).

Ausgewählte Unterkünfte in den Top 3 Reisezielen:

Alle aufgeführten Unterkünfte sind Gäste-Favoriten und gehören damit zu den beliebtesten Unterkünften auf Airbnb, basierend auf der Meinung der Gäste. Gäste-Favoriten werden auf der Grundlage von Bewertungen und Daten zur Zuverlässigkeit aus mehr als einer halben Milliarde Reisen ermittelt.

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Unterkünfte dienen der Inspiration und Veranschaulichung. Airbnb unterstützt oder bewirbt diese Unterkünfte oder andere Unterkünfte bzw. Erlebnisse in keiner Weise.

[1] Über die Untersuchung

Die Auswertung basiert auf internen Airbnb-Daten zu Suchen von Deutschen für Destinationen in Deutschland außerhalb von Städten mit weniger als 100.000 Einwohnern zwischen dem 1. Januar und 31. März 2026 für den Reisezeitraum 21. Juni bis 22. September 2026 im Vergleich zu den gleichen Daten aus dem Jahr 2025. Trending-Ziele sind Destinationen mit besonders starkem prozentualen Anstieg der Suchen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Alle Daten in der Pressemitteilung basieren, soweit nicht anders angegeben, auf dieser Untersuchung.

[2] Basierend auf internen Daten von Airbnb zu Buchungen zwischen dem 1. Januar bis zum 31. März 2026 für Check-Ins im Zeitraum vom 21. Juni bis zum 6. September 2026 im Vergleich zu den gleichen Daten aus 2025.

[3] Basierend auf einer repräsentativen Umfrage, durchgeführt von Civey im Auftrag von Airbnb im Januar 2026 unter 3.000 Befragten in Deutschland.

[4] Basis der Daten: siehe Fußnote 2

Über Airbnb

Airbnb wurde im Jahr 2007 gegründet, als die beiden ersten Gastgeber drei Gäste bei sich zuhause in San Francisco übernachten ließen. Seitdem ist die Community auf über fünf Millionen Gastgeber:innen angewachsen, die bereits mehr als 2 Milliarden Gäste in fast jedem Land der Erde willkommen geheißen haben. Jeden Tag bieten Gastgeber:innen einzigartige Aufenthalte, Entdeckungen und Services an, die es Gästen ermöglichen, andere Communitys auf authentische Art und Weise zu erleben.

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