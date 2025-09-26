UnionPay International

UnionPay erweitert Akzeptanz in Europa und wird nun in über 90 % der europäischen Länder und Regionen akzeptiert

UnionPay International („UPI") gab heute bedeutende Fortschritte beim Aufbau einer nahtlosen Zahlungsumgebung in ganz Europa bekannt. Das Unternehmen bietet seine Dienste nun in über 90 % der europäischen Länder und Regionen an und bietet sowohl Einheimischen als auch internationalen Reisenden sichere und bequeme Zahlungsmöglichkeiten.

Die Präsenz von UnionPay in Europa deckt die wichtigsten Zahlungsszenarien ab: Mehr als 80 % der Händler akzeptieren seine Karten an POS-Terminals, und mehr als sechs Millionen Händler unterstützen kontaktlose Zahlungen mit UnionPay QuickPass, darunter öffentliche Verkehrsmittel, Restaurants, Hotels, Supermärkte und Ticketverkäufe für Touristenattraktionen. Seit 2025 haben sich die QuickPass-Transaktionen in mehreren europäischen Märkten mehr als verdoppelt, was die zunehmende Akzeptanz bei Nutzern und Händlern widerspiegelt.

Große Einzelhandels- und Gastronomieunternehmen haben UnionPay in ihre Dienstleistungen integriert. Die Duty-Free-Shops an europäischen Flughäfen, die Galeries Lafayette in Frankreich, Harrods in Großbritannien, El Corte Inglés in Spanien und neun Premium-Outlets von Value Retail akzeptieren alle UnionPay-Karten, und die meisten von ihnen akzeptieren auch mobile Zahlungen mit UnionPay. Auch Gastronomiebetriebe – von gehobenen Restaurants bis hin zu Fast-Food-Ketten und Cafés – unterstützen die Marke, während globale Hotelgruppen wie Four Seasons, Shangri-La und Park Hyatt UnionPay-Zahlungen in ihren wichtigsten europäischen Häusern anbieten. Durch die Partnerschaft mit Dojo können UnionPay-Karteninhaber bei über 110.000 britischen Händlern, vor allem im Gastgewerbe, bezahlen.

Im Reise- und Tourismusbereich ist UnionPay mittlerweile unverzichtbar geworden: Es ist in städtische und interurbane Verkehrssysteme sowie in Autovermietungsdienste in Deutschland, Spanien und Italien integriert. Beliebte Attraktionen wie das London Eye, Disneyland Paris und die Sagrada Família in Barcelona ermöglichen es Besuchern ebenfalls, Tickets online mit UnionPay-Karten zu kaufen. Rund 40.000 Selecta-Automaten in ganz Europa akzeptieren UnionPay.

Die lokale Ausgabe von UnionPay in Europa vertieft seine Präsenz weiter: Über eine Million Karten wurden in 13 Ländern ausgegeben, darunter Serbien, Italien und Spanien. Einwohner in Spanien, Frankreich, Deutschland und anderen EWR-Märkten können über die „Yi An"-App PecunPay UnionPay-Karten beantragen, die im gesamten europäischen Netzwerk von UnionPay sowie in 183 Ländern und Regionen weltweit verwendet werden können und mit Weixin Pay (international auch als WeChat Pay bekannt) und Alipay für QR-Code-Transaktionen kompatibel sind, was europäischen Reisenden in China bequeme Zahlungen ermöglicht.

Da China sich zu einem der beliebtesten Reiseziele für europäische Touristen entwickelt (unterstützt durch mehr visumfreie Abkommen und Direktflüge), verbessert das „Project Excellence" von UPI die Bequemlichkeit von Zahlungen im Inbound-Bereich. Die weit verbreitete Akzeptanz von UnionPay in China sowie Steuerrückerstattungsdienste direkt auf UnionPay-Karten in wichtigen Städten wie Peking, Guangzhou, Chengdu und Nanjing sorgen für reibungslose Zahlungserfahrungen für europäische Besucher.

Diese robuste Infrastruktur kommt beiden Seiten zugute: Sie dient den täglichen und reisebezogenen Bedürfnissen der europäischen Einwohner und zieht gleichzeitig globale UnionPay-Karteninhaber – darunter eine schnell wachsende Zahl chinesischer Touristen – zu europäischen Händlern. UnionPay führt weiterhin exklusive Angebote mit lokalen Händlern und chinesischen Emittenten ein, um die Ausgaben anzukurbeln.

Über Europa hinaus wurden Hunderte Millionen UnionPay-Karten in 83 Ländern und Regionen ausgegeben, was den grenzüberschreitenden Reise- und Handelsverkehr weltweit stärkt.

