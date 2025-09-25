UnionPay International

UnionPay International und Bank of China Frankfurt Branch führen SplendorPlus Debitkarte in Deutschland ein und feiern damit ihr Europadebüt

UnionPay International („UPI" oder „das Unternehmen") und die Bank of China Frankfurt Branch gaben die Einführung der SplendorPlus-Debitkarte bekannt, die damit erstmals in Europa ausgegeben wird. Die Karte ist speziell auf die Bedürfnisse von Bewohnern in Deutschland zugeschnitten, die nach China reisen, und bietet eine kosteneffiziente sowie bequeme grenzüberschreitende Zahlungslösung für nahtlose Transaktionen während ihrer Reisen. Diese Initiative stärkt außerdem das grenzüberschreitende Engagement und die langfristige institutionelle Zusammenarbeit.

Die SplendorPlus-Karte verbindet die Stärke der Marke Bank of China mit der Reichweite des globalen UnionPay-Netzwerks und bietet Kunden bequeme Einkäufe im In- und Ausland sowie nahtlose Zahlungserfahrungen in China. Ein besonderes Highlight für Karteninhaber ist der Cashback-Anreiz: 1 % Cashback auf Transaktionen, die über das UnionPay-Netzwerk auf dem chinesischen Festland getätigt werden.

In Deutschland sind UnionPay-Dienste in wichtigen touristischen Gebieten wie Flughäfen, Einkaufsvierteln sowie Outlet-Dörfern weit verbreitet und decken Händler wie Kaufhäuser, Duty-free-Shops, Restaurants, Hotels und Autovermietungen ab. Durch eine Partnerschaft mit Epay werden UnionPay-QR-Code-Zahlungen zusätzlich bei großen Einzelhandelsketten wie Müller, Galeria und Heinemann Duty-free-Shops akzeptiert.

Als Teil der Initiative Project Excellence ist die Karte in China weit verbreitet und wird von über 1,31 Millionen Händlern in den Bereichen Transport, Gastronomie, Shopping sowie Unterhaltung akzeptiert. Um den Nutzen weiter zu erhöhen, ist UnionPay Partnerschaften mit 213 Offline-Händlern mit aggregierten Codes und 166 großen Online-Plattformen eingegangen, welche die internationale Kartenakzeptanz unterstützen und Nutzern ein nahtloses Erlebnis sowohl im physischen als auch im digitalen Einzelhandel bieten.

Im Rahmen dieser Kooperation werden UnionPay und die Bank of China Frankfurt Branch die SplendorPlus-Vorteile in bestehende Kartenprodukte integrieren und damit die Wettbewerbsfähigkeit der UnionPay-Doppelwährungs-Debitkarten der Bank of China stärken. Ab dem 1. Oktober 2025 werden die derzeitigen Debitkarten mit zwei Währungen zur SplendorPlus-Karte aufgewertet, mit Cashback-Prämien, die über die mobile U-Rewards-Plattform von UnionPay zugänglich sind. Es wird erwartet, dass diese Initiative das Zahlungserlebnis für Karteninhaber verbessert und sowohl das Kartenausgabevolumen als auch das Transaktionsvolumen steigert.

UnionPay International hat im Jahr 2024 das „Project Excellence" ins Leben gerufen, um mehrstufige, diversifizierte Zahlungsdienste zu entwickeln. Anfang 2025 wurde der Schwerpunkt des Programms auf drei Schlüsselbereiche erweitert: Verbesserung des Akzeptanzszenarios, Produkt-Upgrades sowie Ausweitung der internationalen Reichweite – alles mit dem Ziel, Zahlungen in China für Kunden aus dem Ausland zu vereinfachen. Die Transaktionsdaten spiegeln die Wirksamkeit des Programms wider: Das Volumen der im Ausland ausgegebenen und grenzüberschreitenden UnionPay-Karten stieg im Vergleich zum Vorjahr um 103 %, der Wert der Transaktionen um 31 %.

Um den unterschiedlichen Bedürfnissen von Nutzern gerecht zu werden, hat UnionPay zielgerichtete Produkte eingeführt. Die SplendorPlus Card, die für Langzeitbesucher und Einheimische mit grenzüberschreitenden Zahlungsanforderungen entwickelt wurde, vereint globale Akzeptanz mit optimierten, auf China ausgerichteten Funktionen. Sie wird inzwischen von 56 Institutionen in 20 Märkten angeboten. Damit erweitert UnionPay seine globale Präsenz, die nun Hunderte Millionen Karten umfasst, die in 84 Ländern und Regionen ausgegeben werden. Für Mobile-First-Nutzer stehen über 200 UnionPay-Standard-Geldbörsen in 37 Märkten zur Verfügung.

UnionPay hat zudem die Steuerrückerstattungsdienste ausgeweitet und bietet nun sowohl an Flughäfen als auch in Stadtzentren Sofortrückerstattungsoptionen an. Außerdem treibt UnionPay die grenzüberschreitende Interoperabilität von QR-Codes aktiv voran und hat Vereinbarungen mit Netzwerken in 19 Ländern und Regionen getroffen, um internationalen Kunden die Nutzung vertrauter Zahlungsmittel in China zu ermöglichen sowie gleichzeitig den Zahlungskomfort und die Zugänglichkeit für ausländische Touristen und Händler weiter zu verbessern.

