Pilotprojekt für grenzüberschreitende QR-Zahlungsverbindung zwischen China und Indonesien gestartet

Am 11. September 2025 kündigte UnionPay International (UPI) in Zusammenarbeit mit seinen Partnern den Pilotstart einer grenzüberschreitenden QR-Zahlungsverknüpfung zwischen China und Indonesien unter der Leitung der beiden Zentralbanken an.

Bei der Startveranstaltung in Beijing wurde eine Testtransaktion mit einer indonesischen App für mobiles Bezahlen gezeigt. In Jakarta haben Nutzer, die auf der Whitelist stehen, erfolgreich Transaktionen über die UnionPay-App und die Alipay-App gemacht, indem sie den QRIS, den einheitlichen QR-Code in Indonesien, gescannt haben. Während dieser Sandbox-Phase können ausgewählte Nutzer vom chinesischen Festland mit diesen beiden chinesischen mobilen Zahlungs-Apps bei über 40 Millionen QRIS-Händlern in Indonesien QR-Zahlungen vornehmen. Inzwischen können Pilot-Händler in den UnionPay- und Alipay-Netzwerken auf dem chinesischen Festland auch QR-Zahlungen von 22 gängigen indonesischen mobilen Zahlungs-Apps akzeptieren.

Es ist wichtig zu wissen, dass die Sandbox-Phase derzeit auf Teilnehmer und Händler mit Whitelist beschränkt ist. Die grenzüberschreitende Verknüpfung von QR-Zahlungen wird voraussichtlich im Jahr 2025 voll funktionsfähig sein, sobald die Sandbox-Phase abgeschlossen ist.

Die grenzüberschreitende QR-Zahlungsverbindung ist ein wichtiges Projekt zwischen China und Indonesien im Rahmen des Government-to-Government-Modells (G2G) und kommt unter der Leitung der beiden Zentralbanken gut voran. Im Januar 2025 unterzeichnete UPI ein Memorandum über die Zusammenarbeit mit der Indonesian Payment System Association (ASPI), Ant International und der Bank of China (Hong Kong) Jakarta Branch. Danach hat UPI separate Kooperationsvereinbarungen mit den vier Switch-Netzwerken in Indonesien unterzeichnet – Rintis, ALTO, Artajasa und Jalin – sowie mit Ant International und Alipay, um die Umsetzung des Projekts zu beschleunigen.

Gemäß der Vereinbarung zwischen den beiden Zentralbanken werden grenzüberschreitende QR-Zahlungen zwischen China und Indonesien in der jeweiligen Landeswährung abgewickelt. Diese Vereinbarung macht nicht nur das grenzüberschreitende Bezahlen mit dem Handy für die Leute in beiden Ländern einfacher, sondern hilft Händlern auch dabei, mehr Kunden zu erreichen. Außerdem ist das Projekt ein wichtiger Schritt für UnionPay, um zusammen mit anderen Leuten aus der Branche ein neues Vier-Parteien-Modell zu entwickeln. UnionPay bleibt dabei ein wichtiger Akteur, indem es die Zusammenarbeit in der ganzen Branche ausbaut und so zu einer Win-win-Situation für alle beiträgt und gleichzeitig seine eigene Entwicklung vorantreibt.

Bislang hat UnionPay grenzüberschreitende QR-Zahlungsverbindungen mit Zahlungsnetzwerken in 19 Ländern und Regionen außerhalb des chinesischen Festlands hergestellt oder verfolgt diese. Auch in Zukunft wird UnionPay die Konnektivität im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr weiter ausbauen.

