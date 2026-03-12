Airbnb Germany GmbH

Auswertung von Airbnb: Zu diesen Zielen in der heimischen Natur zieht es die Deutschen im Frühling und zu Ostern

Zu Ostern sind einige bislang unbekanntere Orte wie Geeste im Emsland, Obernzell in Niederbayern oder Sassnitz auf Rügen besonders beliebt.[1]

Für einen Trip im Frühling sind neben Garmisch-Partenkirchen vor allem Ziele an der Küste gefragt.[2]

Frühlingsanfang, Feiertage und wärmeres Wetter: Rund um die Osterfeiertage wächst bei vielen Deutschen das Interesse an einer kurzen Auszeit in der Natur. Die Suchanfragen aus Deutschland auf Airbnb für Aufenthalte über Ostern in naturnahen Destinationen sind von 2025 auf 2026 um mehr als ein Viertel gestiegen.[3] Gefragt sind dabei auch Reiseziele außerhalb städtischer Gebiete in der Natur. Laut einer repräsentativen Airbnb-Umfrage ist es für 77 Prozent der Deutschen wichtig, Zeit in der Natur zu verbringen, wenn sie bewusst Abstand vom Alltag suchen.[4]

Airbnb hat ausgewertet, welche heimischen Ziele außerhalb städtischer Gebiete für einen Aufenthalt zu Ostern in diesem Jahr besonders beliebt sind.[5] An erster Stelle steht überraschend Geeste im Emsland in Niedersachsen, das sich vor allem durch Seen- und Moorlandschaften, Naturschutzgebiete und Radfernwege auszeichnet. Ebenfalls besonders beliebt ist Obernzell in Niederbayern. Der Ort liegt direkt an der Donau nahe der österreichischen Grenze und ist von einer abwechslungsreichen Fluss- und Hügellandschaft umgeben. Gefragt ist außerdem Sassnitz auf der Insel Rügen. Der Erholungsort ist perfekt für Ausflüge in den Nationalpark Jasmund, der mit seinen berühmten Kreidefelsen zu den eindrucksvollsten Naturkulissen Deutschlands zählt. Weitere bislang eher unbekanntere Ziele wie Bornheim im Westerwald, Schopp im Pfälzer Wald oder Wenzenbach in der Oberpfalz zählen ebenfalls zu den in diesem Jahr besonders beliebten naturnahen Oster-Destinationen in Deutschland.

Besonders beliebte Natur-Reiseziele in Deutschland zu Ostern 2026 im Überblick:[6]

Geeste, Emsland / Niedersachsen

Obernzell, Niederbayern / Bayern

Sassnitz, Rügen / Mecklenburg-Vorpommern

Bornheim, Westerwald / Rheinland-Pfalz

Garmisch-Partenkirchen, Oberbayern / Bayern

Schopp, Pfälzer Wald / Rheinland-Pfalz

Wenzenbach, Oberpfalz / Bayern

Wurster Nordseeküste, Elbe-Weser-Dreieck / Niedersachsen

Braunlage, Harz / Niedersachsen

Fehmarn, Ostsee / Schleswig-Holstein

Im Frühling sind vor allem Berg- und Küstenregionen beliebt

Garmisch-Partenkirchen und Fehmarn sind nicht nur zu Ostern als Reiseziele beliebt, sie sind auch während des gesamten Frühlings stark nachgefragte Regionen. Ebenfalls besonders häufig gebucht werden Sankt Peter-Ording, der Landkreis Goslar im Harz sowie Braunlage. Dahinter reihen sich die Ostseegemeinde Scharbeutz sowie mehrere Ziele an der Nordseeküste ein, darunter Norden, Wangerland, Cuxhaven und die Insel Norderney. Viele dieser Regionen bieten im Frühling ideale Bedingungen für Naturerlebnisse, von Wanderungen in den Alpen und im Harz über Fahrradtouren entlang der Küsten bis hin zu Spaziergängen durch Dünenlandschaften und entlang weiter Strände an Nord- und Ostsee.[7]

Besonders beliebte Natur-Reiseziele im Frühling 2026 im Überblick:[8]

Garmisch-Partenkirchen, Oberbayern / Bayern

Fehmarn, Ostsee / Schleswig-Holstein

Sankt Peter-Ording, Nordsee / Schleswig-Holstein

Goslar, Harz / Niedersachsen

Braunlage, Harz / Niedersachsen

Scharbeutz, Ostsee / Schleswig-Holstein

Norden, Nordsee / Niedersachsen

Wangerland, Nordsee / Niedersachsen

Cuxhaven, Nordsee / Niedersachsen

Norderney, Nordsee / Niedersachsen

Mit der Option "Jetzt buchen, später bezahlen" können Gäste, die einen Aufenthalt auf Airbnb mit moderaten oder flexiblen Stornierungsbedingungen buchen, eine Unterkunft reservieren, ohne zum Zeitpunkt der Buchung etwas im Voraus zu bezahlen. Der gesamte Betrag wird erst kurz vor Ablauf der kostenlosen Stornierungsfrist fällig. Gäste können sich so ihre Buchung ohne sofortige Zahlung sichern, was ideal für Gruppenreisen oder eine kostenbewusste Reiseplanung ist.

