Zentraler Reisetrend auf Airbnb: Wie die Gen Z das Reisen aufs Land vorantreibt

Mehr Natur, weniger Stadt: Auf der ITB stellt Airbnb die wachsende Bedeutung von Reisen in die Natur in den Mittelpunkt.

Im Jahr 2025 fanden mehr als 60 Prozent der von deutschen Gästen über Airbnb in Deutschland gebuchten Übernachtungen außerhalb von Städten statt. [1]

Das Interesse der Deutschen an Naturreisen ist in den vergangenen drei Jahren mehr als doppelt so stark gestiegen wie ihr Interesse an Städtereisen - besonders die Gen Z treibt diesen Trend voran. [2]

See statt Skyline, Stille statt Dauerbeschallung: Immer mehr Menschen entscheiden sich bei ihren Auszeiten bewusst für Natur und ländliche Regionen. Aufenthalte in der Natur sind ein zentraler Reisetrend auf Airbnb in Deutschland und stehen im Mittelpunkt der Präsenz des Unternehmens als offizieller Premium-Partner der diesjährigen ITB Berlin. Vor allem die Generation Z trägt maßgeblich zum wachsenden Interesse an Naturreisen bei.

Gäste aus Deutschland buchen immer häufiger Auszeiten in der Natur

Mehr und mehr Reisende tauschen das geschäftige Treiben der Städte gegen die Ruhe der Natur. Fast zwei Drittel der von deutschen Gästen über Airbnb gebuchten Übernachtungen im Inland wurden im Jahr 2025 außerhalb von Städten verbracht. [3] Gleichzeitig stiegen die Suchanfragen der Deutschen auf Airbnb für Reisen in die Natur innerhalb von Deutschland von 2023 bis 2025 um 35 Prozent. [4] Eine aktuelle repräsentative Civey-Umfrage zeigt außerdem, dass das Interesse der Deutschen an Naturreisen in den letzten drei Jahren mehr als doppelt so stark gestiegen ist wie ihr Interesse an Städtereisen. [5] Zu den besonders beliebten deutschen Naturregionen gehören die Eifel, das Allgäu, die Mosel, Oberbayern, Niederbayern und der Schwarzwald. [6]

Kathrin Anselm, General Manager Central and Eastern Europe bei Airbnb:

"Im ländlichen Deutschland gibt es mittlerweile mehr als fünfmal so viele Unterkünfte auf Airbnb wie in den drei größten deutschen Städten Berlin, Hamburg und München zusammen. Insgesamt liegen fast zwei Drittel der deutschen Unterkünfte auf unserer Plattform, die im vergangenen Jahr mindestens einmal gebucht wurden, in ländlichen Gebieten. Vom Tiny House am See bis zum Chalet in Hanglage liefert Airbnb eine riesige Auswahl an naturnahen Unterkünften. Das macht Airbnb zu einer oft gewählten Plattform für Aufenthalte in der Natur - gerade auch in vielen ländlichen Regionen, in denen es nur wenige oder gar keine Hotels gibt."

Die Gen Z ist treibende Kraft hinter dem Trend zu Naturreisen

Vor allem Reisende der Gen Z treiben das Wachstum von Naturreisen voran. Von 2023 bis 2025 haben die Suchanfragen nach Naturreisen auf Airbnb innerhalb Deutschlands bei der Gen Z doppelt so stark zugenommen wie bei den Deutschen insgesamt (75 Prozent gegenüber 35 Prozent). [7] Auch das generelle Interesse an Naturreisen ist bei der Gen Z am meisten gestiegen: Mehr als 53 Prozent geben an, dass ihr Interesse in den letzten drei Jahren gewachsen ist, verglichen mit nur fast 43 Prozent der Deutschen insgesamt. [8] 70 Prozent der Gen Z planen, in 2026 ein bis drei Kurzreisen in die nahegelegene Natur zu unternehmen, 25 Prozent planen sogar mehr solcher Reisen.[9]

Fragt man die Gen Z nach den wichtigsten Beweggründen, die sie für Auszeiten in die Natur zieht, stehen ganz oben: Stressabbau, Erholung und Entspannung, das Entdecken neuer Orte, Zeit mit Freund:innen und Familie zu verbringen und sich der Natur näher zu fühlen. Außerdem sagen 85 Prozent der Gen Z in Deutschland, dass ihr Bedürfnis, durch Reisen in die Natur Ruhe und Erholung zu finden, durch den Alltagsstress gewachsen ist - das ist der höchste Wert über alle Generationen hinweg. [10]

Zu den beliebtesten Aktivitäten, denen die Gen Z auf Naturreisen nachgeht, gehören Wandern und Spazierengehen (61 Prozent), Schwimmen (40 Prozent), Fotografieren (37 Prozent), Laufen/Joggen (35 Prozent) und Tierbeobachtung (27 Prozent). [11]

Reisen in die Natur helfen mehr Familien und Gemeinden, vom Tourismus zu profitieren

Aufenthalte in ländlichen Regionen helfen nicht nur Gästen dabei, Ruhe und Erholung zu finden, sie unterstützen ebenso Familien, die Wirtschaft und die Schaffung von Arbeitsplätzen in Gemeinden, die bislang oft nicht vom Tourismus profitiert haben. Typische Gastgeber:innen verdienen auf Airbnb im ländlichen Deutschland durch die Vermietung zusätzlich etwa 4.300 Euro pro Jahr. [12] Auch die lokalen Ausgaben in kleineren Gemeinden werden angekurbelt. Eine Umfrage unter Gästen von fünf beliebten ländlichen Reisezielen in Deutschland ergab, dass die Besucher:innen durchschnittlich 100 Euro pro Tag vor Ort ausgaben. [13] Mehr als 60 Prozent der deutschen Naturreisenden sagen, dass ihnen Reisen in die Natur das Gefühl geben, die Region, die sie besuchen, zu unterstützen. [14]

