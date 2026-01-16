MagentaSport

3. Liga live bei MagentaSport: Wittmann bejubelt Ingolstadts Donau-Derbysieg emotional - großer Frust beim Jahn: "Es geht knallhart um den Klassenerhalt!"

München (ots)

Ein Statement im bayerischen Donau-Derby! Der FC Ingolstadt gewinnt zum Rückrunden-Auftakt der 3. Liga bei Jahn Regensburg deutlich mit 3:0. Trainerin Sabrina Wittmann jubelt beim letzten Treffer emotional - große Erleichterung nach der schlechtesten Drittliga-Hinrunde der Vereinsgeschichte? "Ihr sprecht immer von Abfallen. Wir haben hier ein Derby gewonnen - und das relativ klar. Ich glaube, dass die Freude unabhängig vom Abfallen groß sein darf", betont Wittmann. Ihr Team zieht im Duell der geografischen und tabellarischen Nachbarn mit 25 Punkten an Regensburg vorbei. "So wie wir in der 1. Halbzeit aufgetreten sind - von der Leidenschaft, vom Zweikampfverhalten, vom Engagement - war nicht ausreichend", wird Jahn-Coach Michael Wimmer deutlich und blickt dabei auch auf die Tabellenkonstellation: "Wir müssen knallhart ansprechen, dass wir noch nicht so weit sind, wie vielleicht einige außenherum gedacht haben. Es geht knallhart um den Klassenerhalt!" Der Vorsprung auf die Abstiegsränge beträgt 3 Punkte. Doch die Konkurrenz im Tabellenkeller kann an diesem Spieltag nachlegen.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen vom Rückrunden-Auftakt in der 3. Liga - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Am Samstag folgen ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr als Einzelspiele u.a. die Topspiele TSV 1860 München gegen Rot-Weiss Essen und 1. FC Saarbrücken gegen Hinrundenmeister Energie Cottbus. Am Sonntag wartet mit dem Legends Cup des FC Bayern ab 14.20 Uhr das nächste Highlight - live bei MagentaSport und zu dem kostenlos bei MagentaTV. Ein Treffen der Weltstars im SAP Garden u.a. mit den FCB-Stars Robben, Ribéry, Matthäus und Klinsmann.

Jahn Regensburg - FC Ingolstadt 04 0:3

Ein Doppelschlag nach Toren von Jonas Scholz (20.) und Julian Kügel (23.) bringt Ingolstadt auf Kurs. Weil der FCI in der 2. Hälfte die Entscheidung liegen lässt, bleibt die Partie bis zur Schlussphase spannend. In der 90. Minute entscheidet Marcel Costly das Spiel für den FCI, der mit 25 Punkten an Regensburg vorbeizieht. Der Vorsprung auf die Abstiegsränge beträgt für den Jahn vorübergehend 3 Zähler.

Regensburgs Trainer Michael Wimmer: "So wie wir in der 1. Halbzeit aufgetreten sind - von der Leidenschaft, vom Zweikampfverhalten, vom Engagement - war nicht ausreichend. Vielleicht haben wir gedacht, dass nach der guten Vorbereitung alles von selbst geht. Die 2 Tore schießen wir uns selbst rein. [...] Das ist wieder naiv, das müssen wir schnellstmöglich abstellen."

Wimmer macht deutlich: "Wir müssen knallhart ansprechen, dass wir noch nicht so weit sind, wie vielleicht einige außenherum gedacht haben. Es geht knallhart um den Klassenerhalt! Das muss man eindeutig ansprechen."

Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=ZEpnZXVwS1BhV3UwOEx2anI4SDhLdy9ta3VmU0o4eFpITnFEaVBzMUJPbz0=

Regensburgs Noel Eichinger über die Ansage des Vorsängers nach dem Spiel: "Dass einfach mehr Leistung von uns kommen muss. Mit dem Spiel war keiner zufrieden, die Fans wollen mehr sehen. Das wurde auch klar angesprochen. Es ging darum, dass wir es zusammen besser umsetzen in den nächsten Spielen."

Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=ZHlWZStBdjJpa2pPMUV5bUJlV3BXQzhPbTd0NWpxMEV0M0RBVmZtZ3RFcz0=

Ingolstadts Trainerin Sabrina Wittmann über ihren großen Jubel nach dem 3:0: "Ihr sprecht immer von Abfallen. Wir haben hier ein Derby gewonnen - und das relativ klar. Ich glaube, dass die Freude unabhängig vom Abfallen groß sein darf. [...] Auch wenn wir nicht mehr den Ball hatten als der Gegner, würde ich schon sagen, dass es keine Meinungen gibt, dass wir maximal verdient gewonnen haben. Da ist auch ein bisschen Freude dabei."

Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=b2ZMRkFlMEc0RWhNcGFyUmdhc0pJSDdURml6OFR5OVNFb3c0S2tlQXVQcz0=

Ingolstadts Julian Kügel, Torschütze zum 2:0: "Das Spiel hat uns extrem viel bedeutet. Auch für die Fans ist das ein wichtiges Spiel gewesen. Mich freut es, dass wir für den Verein, für uns, für die Fans die 3 Punkte nach Ingolstadt mitnehmen."

Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=Z3NRMDd2MlFWRTROcnNMekp2UUdFZjc5eVIwT0hjb2liV3lvTHc1NFJDTT0=

"Legends Cup" am Sonntag in München: Maximales Aufkommen an Weltstars mit FC Bayern, BVB, Eintracht, Real, Celtic sowie Juventus - macht es wieder "Rib & Rob"?

Lauter Legenden, sooo viele Weltstars am Sonntag im ausverkauften Münchener SAP Garden. Der "Legends Cup" firmierte im letzten Jahr noch unter "Beckenbauer Cup" und hat da alle Fußballfans restlos begeistert. Sieger wurde der FC Bayern München mit dem "Duo Rib & Rob" nach einem Finalsieg gegen Real Madrid. Im Halbfinale gegen Borussia Dortmund fuhr die Stimmung richtig heiß, weil Franck Ribéry und Arjen Robben wie beim Champions League-Finale 2013 zauberten, kämpften, siegten. Rund 23 Jahre später wird das Duell gegen den BVB wieder im Fokus stehen. Neben "Rib & Rob" werden unter anderem auch Giovane Elber, Jürgen Klinsmann und Lothar Matthäus im Kader stehen, Weltmeister Philipp Lahm coacht das Allstar-Team des FCB. Das Hallenturnier mit Retro-Charakter - live ab 14.20 Uhr bei MagentaTV und MagentaSport - spricht die Fußball-Nostalgiker an, die ihre Lieblinge einfach gern wiedersehen. Es ist ein maximales Aufkommen an Weltstars und Legenden! Besonderes Angebot für die Fans: Der Budenzauber wird kostenlos bei MagentaTV Freemium angeboten. Neben dem FC Bayern und dem BVB sind wieder Real Madrid und Juventus Turin sowie erstmals Eintracht Frankfurt und - Achtung Schotten-Alarm - Celtic Glasgow dabei.

Produktion: Thinxpool - On-Air-Team: Simon Köpfer (Moderation), Kamila Benschop (Field-Reporterin), Max Giesen (Kommentator)

Fußball live bei MagentaSport und MagentaTV

3. Liga | 20. Spieltag

Samstag, 17.01.2026

ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: 1. FC Saarbrücken - FC Energie Cottbus, SSV Ulm 1846 - SV Wehen Wiesbaden, Hansa Rostock - Erzgebirge Aue, TSV 1860 München - Rot-Weiss Essen, SC Verl - SV Waldhof Mannheim

ab 16.15 Uhr: Alemannia Aachen - VfL Osnabrück

Sonntag, 18.01.2026

ab 13.15 Uhr: VfB Stuttgart II - MSV Duisburg

ab 16.15 Uhr: 1. FC Schweinfurt 05 - FC Viktoria Köln

ab 19.15 Uhr: TSV Havelse - TSG Hoffenheim II

Legends Cup des FC Bayern

Sonntag, 18.01.2026

ab 14.20 Uhr live aus dem Münchner SAP Garden: Fußball-Turnier mit Legenden des FC Bayern München, Real Madrid, Juventus Turin, Celtic Glasgow, Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell