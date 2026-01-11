MagentaSport

PENNY DEL komplett live bei MagentaSport: Mannheim festigt den 2. Platz

Haie kommen immer wieder zurück, machen Siegesserie im Dutzend voll - und wer soll diese Kölner schlagen? "Momentan niemand!"

Das Dutzend ist voll! Die Kölner Haie feiern mit einem hart erkämpften 3:1 in Augsburg den 12. Sieg in Serie. Zum 3. Mal in Folge muss dafür nach einem frühen Rückstand die Wende her. Kölns Jan Luca Sennhenn auf die Frage: wer kann die Haie überhaupt stoppen? "Momentan niemand!"

Elf Punkte liefert sich der Zweite Mannheim und der Sechste Bremerhaven einen harten Austausch. Nach dem 4:3-Heimsieg fordert Siegtorschütze Alexander Ehl wieder mehr Konstanz und defensive Stabilität. "Dennoch war es eine charakterliche Leistung von der Mannschaft. Wir müssen vor allem offensiv den Schwung mitnehmen", so Ehl. Die Adler beenden die Siegesserie der Pinguins von 6 Spielen und festigen selbst den 2. Platz.

Der EHC Red Bull München gibt sich beim 6:0 gegen die Iserlohn Roosters keine Blöße und tankt nach dem Derby-Sieg in Straubing weiter Selbstvertrauen. Der "extrem glückliche" Jeremy McKenna bejubelt beim "dominanten" Heimsieg seinen 1. DEL-Hattrick, freut sich aber "einfach, egal wie, dazu beizutragen."

Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zum 39. Spieltag in der PENNY DEL. Bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht's mit Eishockey bei MagentaSport am Dienstag, ab 19.30 Uhr, mit dem CHL-Halbfinal-Hinspiel zwischen EV Zug und Lulea HF. In der DEL empfangen die Schwenninger Wild Wings die Eisbären Berlin am Donnerstag, ab 19 Uhr, zum Auftakt des 40. Spieltags - live bei MagentaSport.

Best of: Spektakuläre Drohnenbilder vom DEL WINTER GAME in Dresden

Eine Drohne hält die besondere Kulisse des Dresdner Rudolf-Harbig-Stadions beim DEL-Jahreshighlight fest und liefert spektakuläre Eindrücke vom Stadion und den Zuschauern. Der Link zu den besten Drohnen-Aufnahmen: https://cloud.thinxpool.de/s/wN9beNqqyTCEqer?dir=/&openfile=true

Adler Mannheim - Fischtown Pinguins Bremerhaven 4:3

Die Adler schenken eine 2-Tore-Führung im Mitteldurchgang her und geraten im Schlussdrittel sogar in Rückstand, ehe sie die Partie durch den Siegtreffer von Alexander Ehl abermals drehen. Nach dem Derby-Sieg in Frankfurt beschließt Mannheim ein erfolgreiches Wochenende mit nunmehr 78 Punkten auf Platz 2.

Alle Tore der Partie im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=Sm55VEd3SUd6UmVsUFdkL0N3QzJpa1IwcVhTZ3pDeVUzODhsYmRqNWJwbz0=

Tor ausgehebelt! Nach rund 5 Minuten verschiebt Pinguin Andy Miele das Gehäuse der Adler. Kurios: Das fällt dem Schiedsrichtergespann zunächst nicht auf, nach einigen Sekunden wird die Partie aber schließlich unterbrochen und das Tor wieder im Eis verankert. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=K3R5TUpOVUtTQkliRnYwemFyYmQrS3c0dVR5ZFpZemxQVGlML2FUWGYwND0=

Es hagelt Strafen! Nach einem Save von Bremerhavens Leon Hungerecker geraten dessen Teamkollege Alex Friesen und Adler Yannick Proske heftig aneinander und können nur mit viel Mühe vom Schiedsrichtergespann auseinandergehalten werden. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=U3JXMmZqN3F5M3lKMnBXWkI3ek9uN2lyREtodEZoYlVnTHcxbDZqcUxhbz0=

Im 2. Drittel ist Feuer drin! Ausgehend von einer Auseinandersetzung von Bremerhavens Maxim Rausch und Mannheims John Gilmour nach einem Kampf um den Puck, kommt es zur Rudelbildung. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=SWowMmJTZWgyVlN0MHJ0N2x1Z0ozV0pWS292Y1Qram5pYzZBY0tqdFZQWT0=

Alexander Ehl, Mannheimer Siegtorschütze zum 4:3: "Wir haben einen guten Start hingelegt. Da müssen wir in Zukunft wieder konstant unsere Leistung bringen. Dennoch war es eine charakterliche Leistung von der Mannschaft. Wir haben ein gutes Comeback hingelegt. Wir müssen vor allem offensiv den Schwung mitnehmen, da haben wir gute Akzente gezeigt. Defensiv müssen wir wieder stabiler werden." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dlZDMW9Rd202Ry9hUG9YMlRQTlhNcnJGV3R0U2wxZ256L24ySE5VMGFNOD0=

Jan Urbas, Bremerhavener Doppeltorschütze: "Das war ein gutes Spiel von beiden Mannschaften. Am Ende haben die Kleinigkeiten das Spiel entschieden. Das ist bitter, aber wir müssen so weitermachen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SDF5bzhING5RbkRUZXdHaGQrU1ZYNFBDQ1l4U0JJQ0tIcWVvMmwzbjJOcz0=

Augsburger Panther - Kölner Haie 1:3

Zum 3. Mal in Folge liegen die Haie mit 0:1 hinten. Den Rückstand machen sie schon im Anfangsdrittel wieder wett und drehen die Partie im Powerplay des 2. Durchgangs. Nach 12 Siegen am Stück grüßt Köln mit 11 Punkten Vorsprung auf den Zweiten Mannheim von der Tabellenspitze. Die Panther bleiben durch die 4. Niederlage in Folge mit 45 Punkten auf Rang 11. So wird´s nix mit den Playoffs.

Alle Tore der Partie im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=dklYRmtBT1JqaG1UeXprSnlQNURoNEVyNXRIa1Yrc09QSEFPZUY1dmRLTT0=

Rudelbildung par excellence: Augsburgs Kapitän Max Renner und Kölns Maximilian Kammerer liefern sich ein hitziges Gefecht und stiften dabei auch ihre Mitspieler an. Auch Kölns Kapitän Juhani Tyrväinen gerät unter die Räder, obwohl er mit dem Streit nichts zu tun haben will. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=UVJtdFBjd0xyYytxem1mSk5ha3YzUWJ3ZldCbFhkZkxFcUpFMzMrcEJSTT0=

Thomas Schemitsch, Verteidiger Augsburg: "Wir erwarten keine Moralsiege mehr. Wir waren da und haben im 2. und 3. Drittel viel Druck ausgeübt. Wir konnten das nur nicht in Tore umwandeln. Das tut weh. Wir müssen einfach einen Weg finden, Extrapunkte zu holen und Tore zu erzielen. " Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=TDNWYzhqWnVzcE5YcTRHSmYwMHA3Z0RCQmRYeitLc3J1VU5QZHBOcFlzQT0=

Jan Luca Sennhenn, 1 Assist für Köln, über den 12. Sieg in Serie: "Momentan haben wir einen ganz guten Lauf. Mit dem Gegentor sind wir wieder ein bisschen spät ins Spiel reingestartet. Mit der Zeit ist es immer besser geworden. Am Ende haben wir unsere Chancen gut genutzt und verdient gewonnen."

... auf die Frage, wer Köln stoppen kann: "Schwierige Frage. Momentan niemand." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SElGTWlrM3NyaFhRamhsWUJXSnpVRE9ZVnJEckk4SW95K2gvbkJuUGozUT0=

EHC Red Bull München - Iserlohn Roosters 6:0

Die Münchner führen bereits nach 7 Minuten mit 2 Toren und lassen im Anschluss nichts mehr anbrennen. Jeremy McKenna überragt mit einem Dreierpack. Der EHC nimmt den Schwung aus dem Derby-Sieg gegen Straubing mit und springt in der Tabelle vorerst auf Rang 3. Die Roosters verlieren nach 2 Siegen wieder und bleiben mit 41 Punkten Zwölfter.

Alle Tore der Partie im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=TjYycDcrYVBvaXF4bDlVVmRaRExDbGlNcVJHUHhVb2d3T3NwbzljUjhMWT0=

Jeremy McKenna, Münchner Dreifach-Torschütze, über seinen 1. Hattrick: "Es ist ein großartiges Gefühl. Wir haben das Spiel dominiert. Ich freue mich einfach, egal wie, dazu beizutragen. Es war eine komplette Mannschaftsleistung. Wir sind extrem glücklich über das Ergebnis." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WEF0eW4wRFlLY25PbHB6UzdvTTRBdWNlL0RGd01QSGVWMzdBSmd2YUNxZz0=

Daniel Neumann, Stürmer Iserlohn: "Es war ein schwieriges Spiel für uns, irgendwie hat die Energie gefehlt. München hat die kleinen Dinge alle richtig gemacht und wir sind nie richtig ins Spiel gekommen. Wir haben es versucht, aber München hat uns das Leben sehr schwer gemacht. Wir müssen weiter Vollgas geben. Wir haben gesehen: Wir können auch die großen Teams schlagen und werden weiterhin alles Mögliche geben, um Platz 10 zu erreichen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=N2JlM0U5bG5PU05LSXJXbmdsa1NYV3NJSzV2ZnJRbmRQKzgwWkhTLzIwaz0=

Nürnberg Ice Tigers - ERC Ingolstadt 1:4

Der ERC feiert einen Start-Ziel-Sieg und lässt die Ice Tigers nur zu Beginn des 2. Drittels beim Stand von 2:1 kurz herankommen. Durch den 2. Sieg aus den letzten 6 Spielen klettert Ingolstadt mit 74 Punkten vorerst auf Platz 4. Nürnberg verliert zum 3. Mal in Folge und fällt mit 50 Zählern zunächst auf Rang 10 zurück.

Alle Tore der Partie im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=MUxOekkxUzFNcXQ4Vy82MFU5QmZ1TmpCaGt5U0F0cWZHN04wbjNXZG8rWT0=

Julius Karrer, Verteidiger Nürnberg Ice Tigers: "Wir haben die Tore nicht geschossen, deswegen haben wir leider wieder nichts. Fehlenden Einsatz können wir uns nicht vorwerfen. Wenn du zu Hause nur ein Tor schießt, wird es immer schwer, sein Spiel zu gewinnen. Die Köpfe müssen nächste Woche rauchen. Dann haben wir noch genügend Spiele, um wieder ein paar Punkte zu holen. Es waren viele gute Punkte dabei, aber es sind Kleinigkeiten, die den Unterschied zu den anderen Teams machen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZFBMcXNkRHlFRTBjMlpWSHpWZmJyeGF2dWNnUThjdmJ6Y2FieWVab3RNRT0=

Jakin Smallwood, Stürmer Ingolstadt: "Sie haben gut gespielt. Wir mussten defensiv in unserer Struktur bleiben. Es war ein großartiger Test, um zu sehen, wie gut unser Defensivspiel ist. Wir wurden im Spielverlauf immer besser und wurden mit dem Sieg belohnt. Wir müssen konstant spielen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UU40YXBRRE9PajFua1ZLN3owRjhRNWhOR20rYzFibVF2azlNWXFyNUV6bz0=

Grizzlys Wolfsburg - Löwen Frankfurt 5:2

Ein fulminantes Schlussdrittel mit 3 Treffern der Grizzlys entscheidet die Partie. Durch den 2. Sieg in Folge festigt Wolfsburg den 8. Platz mit 55 Punkten. Die Löwen kassieren die 4. Pleite in Folge und haben als Vorletzter noch 12 Punkte Vorsprung auf Schlusslicht Dresden.

Alle Tore der Partie im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=Z1Y1Z01uM2llWDR6T2JScEM3eGdVWHhqT2tQWlUvaVRKZjNqUDNmNFBRTT0=

Roberty Lynch, 1 Tor und 1 Assist für Wolfsburg: "Es ist ein großer Sieg für uns. Wir versuchen, in der Tabelle hochzuklettern. Wir haben ein paar Spiele in Serie verloren, aber wir holen jetzt wieder Punkte. Es ist gut, dass es wieder bergauf geht. Wir arbeiten weiter an unserem Spiel und daran, konstanter zu sein, um immer wieder 3 Punkte einzufahren." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=YXJEeitpbzAvZHB5eEsxb0dSeUEzNE8wUzZnSVdWUkxuR1JaeVg4Wldzaz0=

Daniel Wirt, Verteidiger Löwen Frankfurt: "Schade, wir hatten eine gute Ausgangslage nach dem 1. Drittel. Dann haben wir einen Doppelschlag bekommen und sind wieder zusammengebrochen. Auf unserer Seite waren auch Chancen da, die wir leider nicht gemacht haben. Es ist frustrierend für die Jungs. Wir haben die wenigsten Tore in der Liga und dann haben wir auch noch kein Scheibenglück vor dem Tor. Die Pucks landen dann im Gegenzug bei uns im Tor. Wir wissen, dass wir gut spielen und gute Gegner besiegen können. Jetzt heißt es für die nächsten Spiele: an die Leistung anknüpfen und hoffen, dass wir Punkte holen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Rm5naUNZY0RFRDZUb1orT1hzZHE3bEk2Wm0wYXJBNGM0ZDNwVjA1SmtyUT0=

Eishockey live bei MagentaSport

Champions Hockey League | Halbfinale

Dienstag, 13.01.2026

Ab 19.30 Uhr: EV Zug - Lulea HF

PENNY DEL | 40. Spieltag

Donnerstag, 15.01.2026

Ab 19.00 Uhr: Schwenninger Wild Wings - Eisbären Berlin

Freitag, 16.01.2026

Ab 19.00 Uhr in der Konferenz und ab 19.25 Uhr als Einzelspiele: Adler Mannheim - Nürnberg Ice Tigers, Augsburger Panther - Löwen Frankfurt, EHC Red Bull München - Dresdner Eislöwen, ERC Ingolstadt - Straubing Tigers, Iserlohn Roosters - Grizzlys Wolfsburg, Fischtown Pinguins Bremerhaven - Kölner Haie

PENNY DEL | 41. Spieltag

Sonntag, 18.01.2026

Ab 13.45 Uhr: Grizzlys Wolfsburg - Eisbären Berlin, Löwen Frankfurt - ERC Ingolstadt, Nürnberg Ice Tigers - EHC Red Bull München

Ab 16.15 Uhr: Dresdner Eislöwen - Adler Mannheim, Kölner Haie - Iserlohn Roosters, Straubing Tigers - Augsburger Panther

Ab 18.45 Uhr: Fischtown Pinguins Bremerhaven - Schwenninger Wild Wings

