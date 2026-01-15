MagentaSport

EuroLeague komplett live bei MagentaSport: Mit Athen jetzt auch einen "Riesen" trotz zweier Rückschläge besiegt - der FC Bayern spielt unter Pesic "exzellent", Obst erneut Extraklasse

Beste Saisonleistung und eine große Obst-Show in den Schlussminuten! Der FC Bayern schlägt mit Panathinaikos Athen einen der Mitfavoriten auf den Titel in der EuroLeague. Schon vor der Partie wusste Coach Pesic genau, worauf es ankommen würde, um diesen Sieg einfahren zu können. "Wir müssen eine der besten Leistungen zu zeigen, wenn wir unser Schicksal selbst kontrollieren wollen. Wir müssen so gut, wie nie spielen, um Paroli bieten zu können." Nach dem Spiel zeigt sich der Bayern-Coach sehr zufrieden mit seinem Team. "Für uns war es wichtig das Spiel eng zu halten. Wir haben das gesamte Spiel über exzellent gespielt. Das erste Mal, seitdem ich hier bin, habe ich gespürt, dass wir eins waren mit unseren Fans." Die FCB-Stars Leon Goretzka und Serge Gnabry waren jedenfalls sehr angetan.

Unter dem Einfluss von Trainerveteran Svetislav Pesic feiern die Münchner den 3. Heimsieg in Folge. "Er hat ein paar Dinge verbessert. Wir haben als Team entschieden, aggressiver zu sein, speziell in der Defensive. Das hat uns die Siege eingebracht", erklärt Vladimir Lucic. In der Schlussphase können sich die Bayern auf die Extraklasse von Andreas Obst verlassen, der mit 2 Dreiern den Sieg klarmacht. Für Experte Per Günther gehört der Welt- und Europameister zu den besten EuroLeague-Spielern. "Ich habe auch einige Körbe heute gefressen. Deswegen schön, dass auch noch ein paar reingefallen sind. Am Ende hatte ich den Ball mal in der Hand und habe ihn reingeschmissen", bilanziert der Bayern-Star wieder stocknüchtern, obwohl ihn die Fans in München feierten. Was die Chancen auf Platz 10 und damit die Play-Ins angeht, bleibt Obst optimistisch: "Alles ist möglich." Aktuell sind die Münchner mit 8 Siegen Tabellen-16. - es fehlen 3 Erfolge auf den 10.Platz.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips von der EuroLeague - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht's in der EuroLeague mit deutscher Beteiligung am Dienstag, den 20. Januar 2026. Dann erwartet der FC Bayern München den Letzten Partizan Belgrad um Isaac Bonga im SAP-Garden - ab 20.00 Uhr live.

EuroLegaue 22. Spieltag:

FC Bayern München - Panathinaikos Athen 85:78

Der FC Bayern feiert den 3. Heimsieg in Folge und landet zudem gegen Panathinaikos einen echten Achtungserfolg. Bei den Griechen brodelt es weiter. Es ist schon die 3. Niederlage aus den letzten 4 Partien. Aktuell liegt Athen mit Platz 8 weit hinter den eigenen Ansprüchen hinterher.

Die Bayern reagieren nach dem 0:4 zum Start des Spiels mit einem 9:0-Lauf. Das wiederum bringt Panathinaikos-Coach Ergin Ataman früh auf die Palme. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=MFgwRlJDcDhCamNzZENrOWtpejFJV0p5RHR2RW9LM3F2NDhVbzhYOUVRcz0=

Andreas Obst versenkt mit Ablauf der Uhr seinen Dreierwurf und verkürzt für die Bayern. Ergin Ataman kann es nicht fassen, er hadert an der Seitenlinie. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=MEhzZzNKbjRORncvY2ZpNHVnaXhHeVYzSEpacEFGWWVjVE5HZklNR2RaMD0=

Leon Goretzka und Serge Gnabry unterstützen die Bayern-Basketballer gegen Panathinaikos im SAP-Garden. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=aUZrSlE0dXpoYVRRMkxoV2xQbDhtbmtMOU5jSDlZaU5KTGpsV083RlRPYz0=

Hunderte Fans von Panathinaikos Athen sind nach München gereist und nehmen fast eine ganze Kurve im SAP-Garden ein. Dazu sorgen sie für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=UXZLWmJ5aENvNm5WRzljUmcrMzQ0K0FVSlFIQnFzOEV0a3MwNE9FdExiYz0=

Bayern gehen die Point Guards aus. Sowohl Stefan Jovic als auch Neno Dimitrijevic verletzen sich unglücklich am Kopf. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=Z2JHdk5WQktrMXlobThhanBNK1JKbXNuYzU4UmsxdlJyYVpjTnFyS09hST0=

Obst Masterclass! Mit 2 spektakulären Dreiern kurz vor dem Ende macht Andreas Obst den Heimsieg für die Bayern klar. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=bGFxZzZQTDhBVVpsUTA2Zzkzd3VsVjhmOG83MmxnWFlmeG1xWVlFdGZYOD0=

Andi Obst feiert mit den Bayern-Fans den Sieg gegen Panathinaikos Athen. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=dXptYm9VTU05VlVSYXZzM1Z3UFRkeGhRTTNPUU5PRVhMTkpINEcwUnVoWT0=

Svetislav Pesic, Trainer FC Bayern München: "Für uns war es wichtig das Spiel eng zu halten. Wir haben das gesamte Spiel über exzellent gespielt. Das erste Mal seitdem ich hier bin habe ich gespürt, dass wir eins waren mit unseren Fans. Diese Atmosphäre ist wichtig für uns, um komfortabel in unserem Spiel zu sein." Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=TDdWRnl2TjNncGc0RzhEMldWSkFjZ2hGOURha0pTcDVScFczeTJzb3RNYz0=

Vladimir Lucic, FC Bayern München: "Es ist ein großer Sieg gegen ein tolles Team. Es war etwas glücklich für uns, dass ihnen ein paar wichtige Spieler gefehlt haben. Wir haben gekämpft und nicht aufgegeben. Sie haben bis kurz vor Schluss geführt. Zum Schluss sind Spieler wie Justinian Jessup und Andreas Obst vorangegangen und wir konnten den Sieg einfahren."

Über Andi Obst: "Das ist das, was er macht. Ich hoffe er bleibt bei uns und hilft uns, in der Zukunft etwas zu gewinnen."

Über die Änderungen durch Svetislav Pesic: "Er hat so viel Erfahrung. Er hat ein paar Dinge verbessert. Wir haben als Team entschieden, aggressiver zu sein, speziell in der Defensive. Das hat uns die Siege eingebracht." Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=WGpRYU1jemVPUUdvaTg5cVNzdERIUEFaWmhMbTFtSE55YkU3ZkZ0Q253Zz0=

Andreas Obst, FC Bayern München: "Ich habe auch einige Körbe heute gefressen, deswegen schön, dass auch noch ein paar reingefallen sind. Wir haben es als Mannschaft sehr gut hinbekommen. Wir haben ein paar Stopps geholt und dann ein paar Würfe getroffen. Am Ende hatte ich den Ball mal in der Hand und habe ihn reingeschmissen. Klar sind wir sehr froh, dieses Spiel gewonnen zu haben. Wir können nicht immer darauf hoffen, dass wir alle 30 Punkte machen, alles treffen. Es wird Spiele geben, wo wir nicht so gut treffen, da müssen wir die defensiven Rebounds gewinnen."

Die Chance noch Platz 10 und damit die PlayIns zu erreichen: "Alles ist möglich." Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=d3R6V25JUUcrVzk5aEthNjRxTklnS25yL1FCcDdnR2tUT2o4czdaSi9Sbz0=

Svetislav Pesic, Trainer FC Bayern München, vor dem Spiel: "Panathinaikos ist ein sehr gutes Team. Einer der Favoriten auf den Titel oder zumindest auf das Final-Four. Wir haben andere Ziele. Von meiner Seite aus sind das kurzfristige Ziele. Wir müssen eine der besten Leistungen zu zeigen, wenn wir unser Schicksal selbst kontrollieren wollen. Wir müssen so gut, wie nie spielen, um Paroli bieten zu können." Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=QllWUlBNWkJsQlZ1VUo3Q3pQSGF0akc2c1U3bmpJS0kyVDlsR3ozYXRkND0=

MagentaSport-Experte Per Günther vor dem Spiel über Andreas Obst: "Generell gibt es nicht so viele EuroLeague-Spieler, die 37 Punkte machen. Deutsche Spieler, die über 30 gemacht haben, gibt es wenige. Da ist er auf der Liste 3-mal drauf, ist der Anführer. Baut sich so langsam ein Resümee als der beste EuroLeague-Spieler. Ist er schon der beste (deutsche) EuroLeague-Spieler? Er liefert zumindest Stoff, dass man darüber diskutieren kann." Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=YU1FU3k0MG51Y0R4bWRFdjhkbXBsTkxSYWdhTm5vTFZOamgydnZxKzV4TT0=

Dubai Basketball - Virtus Bologna 72:80

Nach dem Überraschungssieg gegen Fenerbahce SK kassiert Dubai die 3. Niederlage aus den letzten 4 Spielen. Bologna wiederum feiert den 3. Sieg aus den vergangenen 4 Partien und schließt damit vorerst die Lücke auf die Play-In-Plätze. Karim Jallow leistet mit 4 Punkten und 3 Rebounds seinen Beitrag zum Auswärtssieg.

