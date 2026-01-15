WDR Westdeutscher Rundfunk

WDR Jazzpreis 2026 geht an Hanno Busch

Hanno Busch erhält den diesjährigen WDR Jazzpreis. Der in Wuppertal geborene Gitarrist, Komponist und Produzent überzeugte die Jury mit seiner „herausragend gefühlvollen, frischen und kreativen Spielweise“, mit der er sich „mühelos zwischen Jazz, Rock, Blues, Pop und anderen Genres“ bewegt. Busch spielt in eigenen Projekten, arbeitete aber auch u.a. mit Peter Herbolzheimer und den Heavytones. Seit 2021 ist er Gitarrist bei Jan Delay. Als Dozent, u.a. an der Hochschule für Musik und Tanz Köln als Professor für Gitarre & Ensemble Jazz/Pop, gibt er sein Wissen an den Nachwuchs weiter. Damit und auch mit seinem eigenen Label trägt er einen wichtigen Teil zur Zukunft und Lebendigkeit der Jazzszene bei.

Der WDR Jazzpreis ist mit 10.000 Euro dotiert und verbunden mit einer Produktion sowie einer Konzerttour mit der WDR Big Band.

Nachwuchspreis

Der Nachwuchspreis geht in diesem Jahr an die Big Band der Humanwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln unter der Leitung von Marcus Bartelt. Das Jazzorchester besteht aus Studierenden der Bereiche Musik, Ästhetische Erziehung und Musikvermittlung und spielt auf hohem Niveau. Im Laufe seiner über 40-jährigen Geschichte hat sich das Ensemble ein breites Repertoire erarbeitet. Neben klassischem Jazz der Swing-Ära und Latin-Jazz umfasst es auch zeitgenössische Stile und wird kontinuierlich erweitert.

„Mit seinem Jazzpreis würdigt der Westdeutsche Rundfunk seit über 20 Jahren das Spitzenniveau der regionalen Szene. Gleichzeitig wird aber auch die Bedeutung für Bildung und Nachwuchs und damit die Zukunft des Jazz in NRW unterstrichen“, so WDR-3-Programmchef Matthias Kremin.

Preisverleihung

Die Preisverleihung findet im Rahmen einer Gala am Freitag, 27. März 2026, um 19 Uhr in der Festhalle Viersen statt. Moderator Götz Alsmann führt durch den Abend, an dem neben der Nachwuchs-Big Band auch Preisträger Hanno Busch und die WDR Big Band unter der Leitung von Jörg Achim Keller auftreten.

Tour: WDR Big Band mit Hanno Busch

25. März, 20 Uhr – Funkhaus des WDR, Köln

– Funkhaus des WDR, Köln 26. März, 20 Uhr – Heilig-Kreuz-Kirche, Gelsenkirchen

– Heilig-Kreuz-Kirche, Gelsenkirchen 27. März, 19 Uhr – Festhalle Viersen (Gala)

Special Guest bei allen Konzerten ist die Wuppertaler Sängerin Anna.Luca.

Die Preisverleihung am 27. März wird live ab 20:03 Uhr in der Radiosendung WDR 3 Konzert übertragen. Zusätzlich gibt es einen Livestream in der WDR-3-App, auf wdr3.de, auf der Website der WDR Big Band sowie bei Facebook und YouTube. Am 29. März sendet das WDR Fernsehen um 8:45 Uhr eine Stunde lang die Höhepunkte des Preisträgerkonzerts.

WDR Jazzpreis

Der WDR Jazzpreis zeichnet Musiker:innen aus, deren Arbeits- oder Lebensmittelpunkt in Nordrhein-Westfalen liegt. Die Jury besteht aus Veranstalter:innen und Protagonist:innen der Jazzszene NRWs, der WDR-3-Jazzredaktion und der WDR Big Band. Partner des WDR Jazzpreises 2026 sind die Stadt Viersen und PublicJazz Events.

Weitere Informationen zu den Preisträger:innen des WDR Jazzpreises finden Sie hier, auf wdr3.de sowie am WDR-3-Servicetelefon: 0221 / 56789333.

