Detailverliebt und empathisch: Wie Madeleine Genßler von MPixx Kunden in Szene setzt

Plauen (ots)

Wer auf der Suche nach professionellen Fotos ist, sucht meist mehr als nur schöne Bilder – es geht um Persönlichkeit, Atmosphäre und Authentizität. Genau das ist der Anspruch von Profi-Fotografin Madeleine Genßler, die sich mit MPixx auf Business-Porträts, Cosplay-Shootings und Auto-Fotografie spezialisiert hat. Wie sie ihre Kunden gekonnt in Szene setzt, erfahren Sie hier.

Die Suche nach dem passenden Fotografen gestaltet sich für viele Menschen als überraschend komplexe Herausforderung. Zwar ist die Anzahl der Anbieter auf dem Markt enorm, doch wer spezifische Anforderungen stellt – sei es für professionelle Business-Porträts, ausgefallene Cosplay-Shootings oder detailverliebte Auto-Fotografien –, sieht sich schnell mit einem Mangel an geeigneten Fachleuten konfrontiert. Das Problem: Technische Expertise alleine reicht nicht aus, um authentische Bilder zu schaffen. „Technische Fähigkeiten sind in unserer Branche weit verbreitet – die nötige Empathie hingegen sucht man nicht selten vergebens“, berichtet Madeleine Genßler von MPixx. „Wenn die Verbindung zwischen Fotograf und Kunde fehlt, entstehen Aufnahmen, die eher Distanz als Nähe ausdrücken – und dadurch an Authentizität verlieren.“

„Ein Fotograf muss daher mehr sein als nur ein Techniker: Wer mit Feingefühl und Verständnis arbeitet, schafft es, das Besondere in jedem Menschen sichtbar zu machen“, fährt sie fort. „So entstehen Bilder, die Identität und Gefühl ausdrücken.“ Bei MPixx verbindet sich präzises fotografisches Handwerk mit einem feinen Gespür für Atmosphäre und Persönlichkeit. Dahinter steht Madeleine Genßler, eine professionelle Fotografin, die sich auf Business-Porträts, Cosplay-Shootings und Auto-Fotografie spezialisiert hat. Ihr Anspruch geht weit über technisch perfekte Aufnahmen hinaus: Unter dem Slogan „Die Welt durch meine Linse sehen – Lifestyle trifft auf Fotografie“ kombiniert sie technische Expertise mit Detailblick und bedingungslosem Kundenfokus, um authentische, ästhetisch anspruchsvolle und persönliche Bilder zu schaffen. Die Stimmung beim Shooting ist bewusst ruhig, respektvoll und zurückhaltend – ein Rahmen, in dem sich die Kunden vor der Kamera wohlfühlen und öffnen können.

Porträts mit Persönlichkeit: Was Interessenten von Madeleine Genßler erwarten können

„Ich arbeite in drei sehr unterschiedlichen Bereichen: Business-Porträts, Cosplay und Auto-Fotografie“, verrät Madeleine Genßler von MPixx. „Was sie verbindet, ist mein Anspruch an Ästhetik, Präzision und Atmosphäre.“ In der Business-Fotografie liegt der Fokus auf Persönlichkeit, Seriosität und Sympathie, um die jeweilige Person oder Marke authentisch darzustellen. Beim Cosplay steht die Inszenierung fiktiver Charaktere im Vordergrund – jedes Detail, sei es nun das Licht, die Pose oder das Setting, muss zur Figur passen, weshalb ein gewisses Verständnis für kreative Konzepte gefragt ist. Die Auto-Fotografie schließlich lebt von Dynamik und Design: Lack, Linien, Spiegelungen – jedes Bild soll den Charakter eines jeden Fahrzeugs sichtbar machen.

Um diesen Herausforderungen gerecht zu werden, hat Madeleine Genßler früh auf einen starken Praxisfokus und eine intensive Einarbeitung geachtet. Fotografie hat sie sich selbst beigebracht – mit zahlreichen kostenlosen Shootings und dem klaren Anspruch, durch echtes Feedback zu lernen. Erste Erfahrung in der Autofotografie sammelte sie während ihrer Zeit bei der BCMC Group. „Ich habe mich Stück für Stück reingefuchst, im Laufe der Zeit immer mehr Kenntnisse aufgebaut und letztendlich auch meinen Stil gefunden“, erzählt sie heute darüber. Im Rahmen eines Motorsportteam-Sponsorings lernte sie dabei zudem, was angewendet werden muss, um sehr schnell fahrende Autos optisch ansprechend festzuhalten.

Feinfühlige Begleitung vom Kennenlerngespräch bis zur Übergabe

Madeleine Genßlers Arbeitsweise ist klar strukturiert, bleibt dabei aber stets offen für den Moment. Am Anfang steht das persönliche Kennenlernen per Zoom oder vor Ort, gefolgt von einem ausführlichen Vorgespräch, in dem Wünsche, Ziele, Locations und Zeitrahmen abgestimmt werden. Bei Event- oder Hochzeit-Shootings selbst agiert Madeleine Genßler zurückhaltend und unaufdringlich im Hintergrund – ein großer Vorteil, weil so echte Momentaufnahmen entstehen. Ihre empathische Art schafft dabei eine Atmosphäre, in der ihre Kunden oft vergessen, dass sie fotografiert werden. Im Rahmen von Shootings geht sie hingegen bewusst in die Offensive und leitet ihre Kunden präzise an – natürlich stets ruhig und sachlich. „Manchmal muss man auch mal ein Späßchen machen, um seinem Gegenüber ein natürliches Lächeln zu entlocken“, verrät Madeleine Genßler von MPixx hierzu.

Auch die Bildauswahl und Nachbearbeitung erfolgen mit einem sicheren Gespür für Detailblick und Feinschliff. „Technisch setze ich konsequent auf professionelles Equipment – hochwertige Kameras und moderne Objektive, die mir maximale gestalterische Freiheit geben“, betont Madeleine Genßler. „Der Unterschied zur Smartphone-Fotografie liegt nicht nur in der Auflösung, sondern vor allem in der Kontrolle über Licht, Tiefenschärfe und Bildwirkung. Durch die Arbeit im RAW-Format bleibt jedes Detail in der Nachbearbeitung steuerbar: Farben, Kontraste, Belichtung lassen sich präzise anpassen – ohne Qualitätsverlust.“

Was Madeleine Genßlers Arbeit jedoch wirklich prägt, ist ihr Blick für Menschen. So begegnet sie ihren Kunden mit Verständnis, Feingefühl und Geduld. Gerade Frauen fühlen sich durch die weibliche Perspektive oft wohler – und verlieren dadurch schnell die Scheu vor der Kamera. Sätze wie „Ich bin nicht fotogen“ werden durch Beratung und Vertrauen aufgelöst. Ziel ist es, Menschen so zu zeigen, wie sie sich selbst gern sehen würden – authentisch, sympathisch und entspannt.

Authentizität durch empathische Fotografie

Für Madeleine Genßler ist Fotografie kein reines Dienstleistungsverhältnis, sondern ein kreatives Miteinander, das auf Vertrauen und Respekt basiert. Deshalb rät sie Menschen, die auf der Suche nach einem professionellen Fotografen sind, vorab das persönliche Gespräch zu suchen und auf ein stimmiges Bauchgefühl zu achten. Qualität lässt sich am besten an Arbeitsproben, Kundenbewertungen und Professionalität erkennen. „Für mich ist Fotografie mehr als ein Job – sie ist Ausdruck von Persönlichkeit, Ästhetik und Momentgefühl“, fasst Madeleine Genßler zusammen. „Mit meiner Arbeit möchte ich Aufnahmen schaffen, die Menschen berühren – und ihnen im Idealfall ein Stück Selbstvertrauen mitgeben.“

