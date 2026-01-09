WDR Westdeutscher Rundfunk

Was wäre, wenn: ARD-Zukunftspodcast „Quarks Mal angenommen“ startet

Was wäre, wenn es in Deutschland plötzlich viel mehr junge Menschen als Ältere gäbe? Oder die Wehrpflicht für alle eingeführt würde? Was wäre, wenn Künstliche Intelligenzen fast alle Aufgaben übernehmen würden? Und wie sähe das Leben von Jugendlichen aus, wenn Social Media und Smartphones erst ab 18 erlaubt wären? Seit Freitag (9.1.2026) geht der Podcast „Quarks Mal Angenommen“ (https://1.ard.de/quarks_mal_angenommen_audiothek) von BR, SWR und WDR solchen Fragen nach, abrufbar in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.

Ab sofort gibt es alle zwei Wochen eine neue Folge, in der die Hosts spannende „Was wäre, wenn...“-Szenarien entwerfen und deren mögliche Auswirkungen auf Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft beleuchten. Was würde passieren – im besten und im schlechtesten Fall? Dabei stützt sich das Team auf aktuelle Forschung, Prognosen und vergleichbare Entwicklungen, um Antworten zu finden, die nicht nur Stoff für Diskussionen in der WG-Küche oder auf der Familienfeier liefern, sondern auch evidenzbasiert sind.

„Quarks Mal Angenommen“ knüpft an den „tagesschau“-Zukunftspodcast an, der im Dezember 2024 endete. Die Stärken des Vorgängers – Worst- und Best-Case-Szenarien, Multiperspektivität und Community-Einbindung – bleiben erhalten. Möglich wurde diese Übergabe durch eine enge Zusammenarbeit mit der „tagesschau“ und dem vorherigen Host-Team aus dem ARD Hauptstadtstudio. Die „Quarks Mal Angenommen”-Hosts Matthis Dierkes, Julia Nestlen und Samira El Hattab bringen neue Perspektiven ein. Neben dem Audio-Podcast wird es auch einen Video-Podcast geben. Ideen, Fragen und Zukunftsvisionen der Community sind gefragt und können unter mal_angenommen@wdr.de eingereicht werden.

„Quarks“ wird Wissensmarke der ARD

Der Podcast ist im ARD Kompetenzcenter Wissen/Bildung/Schule entstanden, dessen Federführung sich BR, SWR und WDR teilen. Im Zuge dieser Zusammenarbeit wird die WDR-Marke „Quarks“ 2026 zur Wissensmarke der ARD weiterentwickelt.

WDR-Intendantin Dr. Katrin Vernau: „Ich freue mich sehr, dass unser erfolgreiches crossmediales WDR-Angebot ‘Quarks’ zur wichtigsten ARD-Marke im Bereich Wissen ausgebaut wird. Unter dem Namen ‘Quarks’ kann unser Publikum die Wissensinhalte der ARD plattformübergreifend leichter und gezielter finden. Damit bündeln wir Kräfte und setzen gemeinsam klare Prioritäten in der ARD.“

Das ARD Kompetenzcenter bringt nach und nach passende bestehende sowie neue Wissensangebote aus verschiedenen Landesrundfunkanstalten in die „Quarks“-Markenfamilie ein. In den im Jahr 2024 und Anfang 2025 gestarteten Kompetenzcentern der ARD arbeiten die Landesrundfunkanstalten gemeinsam in allen linearen und digitalen Ausspielwegen für die gesamte ARD in einem Themenfeld. Ziel der Kompetenzcenter ist es, durch diese Bündelung des Programmangebots in den jeweiligen Themenfeldern weitere Zielgruppen mit herausragenden journalistischen Angeboten zu erreichen.

„Quarks” in Zahlen

Seit 2017 hat sich „Quarks” von einer reinen Fernsehmarke zu einem crossmedialen und reichweitenstarken Angebot entwickelt. Die digitalen Inhalte wurden in 2025 durchschnittlich täglich mehr als 1,4 Millionen Mal abgerufen. Mit der gemeinsamen Arbeit an Quarks in der ARD sollen weitere Zielgruppen erreicht und die Marke noch stärker digital verankert werden.

Weitere Informationen zum Podcast hier: https://www.quarks.de/gesellschaft/jung-deutschland-mal-angenommen/

