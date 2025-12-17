WDR Westdeutscher Rundfunk

Spendenrekord: Mehr als 15 Millionen Euro beim „WDR 2 Weihnachtswunder“

Köln / Essen (ots)

„Ein wilder Ritt, emotionale Überraschungspakete, ein Herzenswärmer, ein Sprachlosmacher und ganz viel Wir und ganz viel Mitgefühl und ganz viele Spenden. Wir waren überwältigt von Eurer Großzügigkeit, von Eurem Engagement!“ – Sichtlich bewegt und ergriffen verkündete das WDR 2 Moderationsteam um Sabine Heinrich, Steffi Neu, Jan Malte Andresen und Thomas Bug um 20:55 Uhr am Mittwochabend (17.12.) die Rekord-Spendensumme von 15.644.256 Euro gegen den Hunger in der Welt. Die Vier hatten 107 Stunden lang nonstop live aus dem Glashaus auf dem Essener Burgplatz moderiert und das „WDR 2 Weihnachtswunder“ wahrwerden lassen.

WDR-Intendantin Dr. Katrin Vernau: „Es ist unglaublich berührend und schön zu sehen, wozu die Menschen im Westen fähig sind. Die Atmosphäre auf dem Essener Burgplatz war beeindruckend und mitreißend. Das ,WDR 2 Weihnachtswunder‘ hat in Essen und weit darüber hinaus gezeigt, wieviel Zusammenhalt und Hilfsbereitschaft in unserer Gesellschaft steckt. Danke an alle, die gespendet und uns so wunderbar herzerwärmende und lobende Nachrichten geschickt haben. Und natürlich danke an Sabine, Steffi, Jan Malte und Thomas und das ganze Team hinter den Kulissen des Glashauses.“

„Diese Wärme, diese Nähe, diese Hilfsbereitschaft”

Das WDR 2 Glashaus war vom 13. bis 17. Dezember nicht nur Studio, sondern Treffpunkt für alle, die helfen und live dabei sein wollten. Viele gaben ihre Spende direkt vor Ort ab – und standen dafür teilweise lange in der Schlange vor dem Glashaus. Immer wieder wurde on air von ganz verschiedenen, kreativen Aktionen berichtet: Vom 24-Stunden-Stricken in Duisburg über die 250 Läuferinnen und Läufer, die sich am Baldeneysee in Essen getroffen haben und ihre Spende laufend übergaben bis hin zum schlaflosen Lehrer aus Krefeld, der pro durchgemachter Nacht-Minute einen Euro von seinen Schülerinnen und Schülern bekam.

„Die Zeit im Glashaus war eine Achterbahn der Gefühle: Wir haben mit Menschen gesprochen, die das Schicksal schwer getroffen hat und danach mit fröhlichen Kindern, die in der Schule eine Spendenaktion gestartet haben”, so Sabine Heinrich. Thomas Bug, der die Besucherinnen und Besucher vor Ort wieder als DJ mit „ Alles Bug, alles tanzt “ aufgewärmt hat, ergänzt: „Diese Wärme, diese Nähe, diese Hilfsbereitschaft – das Glück, das ich an diesen fünf Tagen empfunden habe, ist kaum in Worte zu fassen.”

Zahlreiche Gratis-Konzerte

Während der fünftägigen WDR 2-Aktion bestimmten die Hörerinnen und Hörer das Musikprogramm des Senders – und spendeten unter dem Motto „Gemeinsam gegen den Hunger in der Welt“. Neben vielen Wunschhits gab es prominent besetzte Gratis-Konzerte: Künstlerinnen und Künstler wie Revolverheld, Stefanie Heinzmann, Loi, Johannes Oerding, Tim Bendzko und Kamrad sorgten für beste Stimmung. Nicht nur die Live-Auftritte begeisterten vor Ort, im Video-Livestream oder im Radio. „Auch dieses Mal waren es wieder die vielen wundervollen, kleinen und großen Geschichten, die uns verzaubert haben. Und die unglaubliche Wertschätzung, die uns die Menschen entgegengebracht haben“, sagt Steffi Neu. Jan Malte Andresen: „Das Miteinander und Gemeinschaftsgefühl der Menschen im Westen, das wir hier erlebt haben, ist einfach überwältigend. Ich brauche jetzt erstmal ein paar Tage, um das zu verdauen.”

Die gesammelten Spenden gehen wie in den vergangenen Jahren direkt an das Bündnis deutscher Hilfsorganisationen „Aktion Deutschland Hilft“. Mit dem Geld werden mehr als 30 internationale Hilfsprojekte und die „Tafeln NRW“ unterstützt. Spenden sind weiterhin auf wdr2.de möglich.

Das „WDR 2 Weihnachtswunder“ gibt es seit 2022. Vor Essen stand das Glashaus in Paderborn (2024), Düsseldorf (2023) und Dortmund (2022).

