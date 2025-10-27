MAXprom GmbH

MAXprom GmbH im Fokus: Wie gezielte Schulung und klare Werte den Glasfaservertrieb revolutionieren

Der Glasfasermarkt boomt – wer sich seine Marktanteile sichern will, ist auf effiziente Vertriebsstrategien angewiesen. Als Gründer und Geschäftsführer der MAXprom GmbH haben sich Klaus Brehm und Steffen König auf Door-to-Door-Geschäfte im Bereich Telekommunikations- und Glasfaserdienstleistungen spezialisiert und sichern ihren Partnern damit den langfristigen Vertriebserfolg. Auf welchen Faktoren die Ergebnisse ihrer Vertriebsagentur basieren, erfahren Sie hier.

Im Zuge der digitalen Transformation schreitet auch der Ausbau des Glasfasernetzes in Deutschland rasant voran. Vielerorts wird die moderne Internetleistung von den Menschen bereits sehnsüchtig erwartet – schließlich gilt die Glasfasertechnologie als schnell, zuverlässig und zukunftsweisend. Steht jedoch plötzlich ein Verkäufer vor der Haustür, bekommen viele potenzielle Kunden Zweifel. Einschlägige Vorurteile gegenüber der Door-to-Door-Branche, Unsicherheit oder ein schlechtes Bauchgefühl sorgen in vielen Fällen dafür, dass sie sich trotz aller Vorteile gegen den Abschluss eines Glasfaservertrags entscheiden oder es gar nicht erst zu einem Verkaufsgespräch kommt. „Das Auftreten und die Herangehensweise des Door-to-Door-Verkäufers entscheiden binnen weniger Sekunden über den weiteren Gesprächsverlauf und letztendlich auch das Ergebnis“, verrät Klaus Brehm, Geschäftsführer der MAXprom GmbH.

„Umso wichtiger ist es, dass potenzielle Kunden sofort spüren, dass ihnen ein professioneller und kundenorientierter Verkäufer mit moralischem Anspruch gegenübersteht“, ergänzt Steffen König, ebenfalls Geschäftsführer der MAXprom GmbH. „Das schafft Vertrauen und damit die Basis für einen erfolgreichen Abschluss.“ Gemeinsam haben sie eine Vertriebsagentur aufgebaut, die sich auf Door-to-Door-Geschäfte im Bereich Telekommunikations- und Glasfaserdienstleistungen spezialisiert hat und gezielt Menschen ohne Vertriebserfahrung zu Top-Verkäufern ausbildet. Mit einer Kombination aus moralischen Ansätzen und klaren Werten, gezielten Schulungen und fundierter Branchenerfahrung ermöglichen Klaus Brehm und Steffen König es nicht nur ihren Mitarbeitern, beeindruckende Ergebnisse zu erzielen. Ebenso sorgen sie dafür, dass ihre Partner erstklassige Erfahrungen mit der MAXprom GmbH machen.

Die Erfolgsstrategien der MAXprom GmbH

Der direkte und persönliche Kontakt ist mehr als ein bewährtes Instrument, um Kunden von einem Produkt oder einer Dienstleistung zu überzeugen. Denn vor allem liefert er Ergebnisse, die selbst in Zeiten digitaler Werbung und aggressiven Marketings nicht durch andere Mittel zu schlagen sind. „Gerade in der Glasfaserbranche ist der persönliche Verkauf von unschätzbarem Wert: Täglich werden tausende Verträge direkt an der Haustür abgeschlossen. Während digitale Werbung oft unbemerkt bleibt, bietet ein persönliches Gespräch die Möglichkeit, Vertrauen aufzubauen, Einwände zu behandeln und echte Bedürfnisse zu adressieren“, betont Klaus Brehm. Ein Selbstläufer ist das Door-to-Door-Geschäft trotzdem nicht: Denn auch wenn ein Großteil potenzieller Kunden dem Verkaufsgespräch an der Haustür aufgeschlossen gegenübersteht, bedarf es seitens des Verkäufers Expertise, Professionalität und Fingerspitzengefühl, um zuverlässig Glasfaserverträge abschließen zu können.

An dieser Stelle setzt die MAXprom GmbH an: Mit klaren Werten, gewissenhaften Strategien und soliden Schulungen setzt die Vertriebsagentur neue Standards in der Branche. Dafür durchlaufen alle Mitarbeiter zunächst eine zweitägige Schulung, in der sie grundlegendes Produktwissen und erste Vertriebstechniken erlernen. Während der darauffolgenden zweiwöchigen Praxisausbildung arbeiten die angehenden Door-to-Door-Verkäufer mit erfahrenen Ausbildern zusammen. „Um die individuellen Stärken unserer Mitarbeiter zu fördern und Schwächen gezielt anzugehen, setzen wir auf eine intensive Betreuung. So ist ein Ausbilder für maximal zwei Personen zuständig“, verrät Steffen König. Dank des bewährten Einarbeitungskonzepts und einem Arbeitsumfeld, das den Mitarbeitern ein hohes Maß an Unterstützung bietet, können die Vertriebler der MAXprom GmbH schnell durchstarten und überdurchschnittliche Abschlussquoten erzielen.

Mit Qualifikation und Gewissen zur führenden Vertriebsagentur im Glasfaserbereich

Neben fachlicher Expertise gibt es einen weiteren Faktor, der dem Erfolg der MAXprom GmbH zugrunde liegt: ein klarer Verhaltenskodex, der Fairness und Professionalität zur Priorität macht. „Dass unsere Branche noch immer mit einem negativen Image behaftet ist, macht es umso wichtiger, dass die Verkäufer an der Haustür respektvoll, sympathisch und authentisch auftreten und nach ethischen Grundsätzen handeln“, erklärt Klaus Brehm. Während andere Marktteilnehmer auf schnelle Abschlüsse setzen und häufig mit zweifelhaften Methoden arbeiten, fokussieren sich die Experten der MAXprom GmbH daher auf strategische und nachhaltige Vertriebsarbeit. So geht es im Haustür-Gespräch nicht nur darum, zu beraten und Fragen zu klären, sondern auch um eine angenehme Atmosphäre, in der der Kunde sich wohlfühlt und Vertrauen aufbauen kann.

Die Kombination aus qualifizierten Mitarbeitern, erprobten Strategien und einem klaren Wertesystem hat die MAXprom GmbH zur führenden Vertriebsagentur im Glasfaser- und Telekommunikationsbereich gemacht. Über 100.000 zufriedene Kunden und unzählige Partner, die von herausragenden Erfahrungen berichten können, bestätigen die hohe Effizienz ihrer Erfolgsstrategien zusätzlich. „Der Ansatz des persönlichen Gesprächs macht den Vertrieb von Glasfaserprodukten nicht nur effektiver, sondern auch wertvoller für die Kundenbindung“, so Steffen König. „Durch unser Bestreben, täglich das Beste aus unseren Mitarbeitern herauszuholen, sichern wir auch unseren Partnern langfristigen Erfolg.“

