KiKA präsentiert TOMMI 2024 und die besten Spiele und Apps

Preisverleihung am 1. Dezember 2024 im Medienmagazin "Team Timster"

Erfurt (ots)

3.767 Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 16 Jahren haben über mehrere Wochen ihre Gaming-Kompetenz unter Beweis gestellt. Begleitet von fachkundigem Personal testeten sie in rund 50 öffentlichen Bibliotheken in Deutschland und Österreich etwa 70 Spiele und digitale Bildungsangebote. Ihr kritisches Urteil entscheidet, welche Angebote den Kindersoftwarepreis TOMMI erhalten. Die Preisverleihung findet am 1. Dezember 2024 um 20:00 Uhr in einer Sonderausgabe des KiKA-Medienmagazins "Team Timster" (KiKA/rbb/NDR) sowie auf kika.de statt und ist danach im KiKA-Player abrufbar.

Die TOMMI-Fachjury, zusammengesetzt aus namhaften journalistischen, wissenschaftlichen und pädagogischen Fachleuten, hat zuvor in acht Kategorien insgesamt rund 70 Spiele-Apps, Computer- und Konsolenspiele sowie elektronische Spielzeuge und digitale Bildungsangebote nominiert. Apps, die das Selbstvertrauen von Kindern stärken, Roboter in Spielen und als Spielzeug und Tipps zum Thema Nachhaltigkeit - auch in diesem Jahr zeugen die Einreichungen in allen Kategorien von hoher Qualität in Sachen Bildung und Unterhaltung.

Soraya und Tim verkünden bei "Team Timster", welche drei Spiele und Bildungsangebote den Kindern und Jugendlichen in jeder Kategorie am besten gefallen haben und den Kindersoftwarepreis TOMMI 2024 erhalten. In kleinen Challenges zwischen dem Moderationsduo wird zuvor entschieden, wer den jeweiligen Preis übergeben darf.

Der TOMMI und das Medienmagazin "Team Timster" vermitteln den kritischen Umgang mit Computer- und Konsolenspielen oder Apps und fördern die Medienkompetenz von Kindern. Der Deutsche Kindersoftwarepreis steht 2024 unter der Schirmherrschaft von Bundesfamilienministerin Lisa Paus. Herausgeber des TOMMI ist das Büro für Kindermedien FEIBEL.DE in Berlin. Partner des Preises ist neben KiKA unter anderen auch Deutschlandfunk Kultur und das Kinder- und Jugendprogramm des ZDF.

