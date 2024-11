KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Wayne Carpendale in "Beutolomäus - Täglich grüßt der Weihnachtsmann"

Neues Beuto-Abenteuer ab 3. Dezember 2024 bei KiKA

Erfurt (ots)

In der Hektik der Adventszeit gerät der Weihnachtsmann in eine Zeitschleife, in der er jeden Tag aufs Neue ein Interview mit Jan und Henry erlebt. Ob es ihm gelingt der Zeitschleife zu entkommen zeigt KiKA in der vierteiligen Miniserie "Beutolomäus - Täglich grüßt der Weihnachtsmann" (KiKA), ab 3. Dezember 2024 täglich auf kika.de, im KiKA-Player und am 24. Dezember 2024 um 15:35 Uhr im TV.

Zum Inhalt: Erschöpft vom Einsammeln der Wünsche, verschnauft der Weihnachtsmann (Wayne Carpendale) auf einer Parkbank, bevor er sich auf den Weg zu einem Interview mit den Erdmännchen Jan und Henry, bekannt aus dem Format "Jan & Henry" (NDR), bei KiKA macht. Als der Weihnachtsmann nach dem Interview mit Beutolomäus Kontakt aufnehmen will, geschieht Merkwürdiges: der Weihnachtsmann findet sich plötzlich auf der Parkbank wieder, auf der er sich Stunden zuvor ausgeruht hat. Immer wieder durchlebt er daraufhin den Nachmittag des Interviews. Mit Hilfe von Beutolomäus und seinem alten Freund Ruprecht (Björn Harras) muss er herausfinden, warum er in einer Zeitschleife gefangen ist.

"Beutolomäus - Täglich grüßt der Weihnachtsmann" zeigt, dass die eigentliche Bedeutung des Weihnachtsfestes nicht in den Hintergrund geraten darf: Besinnlichkeit und Zeit für Freund*innen und Familie.

Produziert wurde "Beutolomäus - Täglich grüßt der Weihnachtsmann" von WunderWerk GmbH im Auftrag von KiKA. Produzentin ist Karoline Müller, die Produktionsleitung liegt bei Philip S. Kaiser. Regie führte Alex Schmidt, die zusammen mit Valentin Mereutza die Drehbücher geschrieben hat. Redaktionell wird die Miniserie bei KiKA von Tina Debertin und Sonja Sairally betreut.

Noch mehr Abenteuer mit dem einzigwahren Sack des Weihnachtsmanns gibt es in den Beutolomäus-Welten auf kika.de und im KiKA-Player sowie im TV.

Ab 1. Dezember 2024, täglich 17:55 Uhr: "Beutolomäus und der wahre Weihnachtsmann" (KiKA/2017)

20. Dezember 2024, 19:30 Uhr & 24. Dezember 2024, 14:35 Uhr: "Beutolomäus und die vierte Elfe" (KiKA/2021)

Mit dabei sind auch folgende Weihnachtsklassiker:

24. Dezember 2024, 19:40 Uhr: "Beutolomäus und der geheime Weihnachtswunsch" (KiKA/2006)

25. Dezember 2024, 20:00 Uhr: "Beutolomäus und der falsche Verdacht" (KiKA/2012)

26. Dezember 2024, 20:00 Uhr: "Beutolomäus und die Wunderflöte" (KiKA/2011)

