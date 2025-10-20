MAXprom GmbH

Effektiver Vertrieb leicht gemacht: Wie die MAXprom GmbH Unternehmen bei der Kundenakquise unterstützt

Karlstein am Main (ots)

Was lange Zeit mit Vorurteilen behaftet war, gilt heute als Vertriebsmethode mit ungeahntem Potenzial: das Door-to-Door-Geschäft. Insbesondere im Glasfaser-Bereich kann der strategische Haustür-Verkauf große Erfolge erzielen – vorausgesetzt, er basiert auf Professionalität und fairen Absichten. Mit der MAXprom GmbH haben sich Klaus Brehm und Steffen König auf Door-to-Door-Vertrieb im Bereich Telekommunikations- und Glasfaserdienstleistungen spezialisiert und stellen den Erfolg ihrer Strategie eindrucksvoll unter Beweis. Auf welchen Werten ihre Arbeit basiert und wie sie den Vertriebserfolg ihrer Partner signifikant steigern, erfahren Sie hier.

Eine stabile und leistungsfähige Internetverbindung ist aus den meisten Haushalten nicht mehr wegzudenken. Geprägt von Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit stellt Glasfaser in diesem Bereich die Technologie der Zukunft dar, weshalb der Netzausbau in Deutschland stetig voranschreitet. Damit die Technologie aber auch bei den Menschen ankommt, braucht es mehr als den technischen Ausbau – vielmehr ist ein starker Vertrieb gefragt, der informiert, überzeugt und begleitet. Denn um Endkunden und Glasfaser-Anbieter erfolgreich zusammenzubringen, müssen erstere zunächst umfassend beraten und über ihre Vorteile informiert werden – nur wenige Minuten entscheiden hier über den Vertriebserfolg. „Im Glasfaser-Markt basiert Erfolg nicht auf schnellen Abschlüssen, sondern auf strategischer und nachhaltiger Vertriebsarbeit“, betont Klaus Brehm, Gründer und Geschäftsführer der MAXprom GmbH. „Dafür ist es im ersten Schritt entscheidend, die richtigen Kunden gezielt anzusprechen.“

„Ein erfahrener Vertriebspartner kann Unternehmen bei der erfolgreichen Vermarktung ihrer Infrastruktur unterstützen und ihren Vertriebserfolg dauerhaft sichern“, ergänzt Steffen König. Mit der MAXprom GmbH haben die beiden eine Vertriebsagentur aufgebaut, die sich auf Door-to-Door-Geschäfte im Bereich Telekommunikations- und Glasfaserdienstleistungen spezialisiert hat. Mit Blick auf den zweifelhaften Ruf der Branche und unseriöse Wettbewerber haben sie es sich zur Aufgabe gemacht, die Qualität in der Branche deutlich zu erhöhen. Ein hohes Maß an Transparenz und ein strikter Verhaltenskodex sind daher ebenso an der großartigen Erfolgsbilanz der MAXprom GmbH beteiligt wie erstklassig ausgebildete Mitarbeiter, die auf Ehrlichkeit, Respekt und Professionalität setzen. Damit liefern Klaus Brehm und Steffen König eine Basis für nachhaltigen Vertriebserfolg, die sie zu starken Partnern für ihre Kunden aus der Glasfaser-Branche macht.

Kundenansprache an der Haustür: Worauf es dabei wirklich ankommt

Der Door-to-door-Vertrieb stellt in der Glasfaser-Branche ein unverzichtbares Mittel zum Erfolg dar. Denn neben der Flut an digitaler Werbung ist es letztendlich das persönliche Gespräch, das potenzielle Kunden von den Vorteilen eines Vertragsabschlusses überzeugen kann. Es liefert ihnen nicht nur umfassende Informationen zur Glasfaser-Technik, sondern bietet auch Raum, um Fragen zu beantworten oder Bedenken zu besprechen. An dieser Stelle zeigt sich die Expertise des Verkäufers: Ein professioneller Door-to-Door-Vertriebler ist dazu imstande, Einwände effektiv zu behandeln und auf Basis seiner Erfahrung und Vertrauen eine Beziehung zum Kunden aufzubauen, die weit über die Möglichkeiten digitaler Werbung hinausgeht. „Die Herangehensweise des Verkäufers ist an dieser Stelle entscheidend für den Gesprächsverlauf und damit auch den Vertriebserfolg“, erklärt Klaus Brehm.

Denn trotz hartnäckiger Vorurteile gegenüber der Branche zeigt sich ein Großteil der Menschen offen für ein Verkaufsgespräch an der Haustür – vorausgesetzt, die Basis der Kommunikation stimmt. Neben fachlicher Expertise geht es hier vor allem um Sympathie und Authentizität und somit um Werte, die bei der MAXprom GmbH besonders im Fokus stehen. „Eine angenehme und entspannte Atmosphäre, in der sich der Kunde wohlfühlt und Vertrauen fasst, bildet das Fundament für ein erfolgreiches Gesprächsergebnis und damit auch eine positive Kundenerfahrung“, verrät Steffen König. Dieses Wissen liegt der Strategie und letztlich auch dem Erfolg zugrunde, mit denen die MAXprom GmbH Glasfaser-Anbieter bei der Kundenakquise unterstützt.

MAXprom GmbH: Langfristiger Erfolg und nachhaltiges Wachstum für Partner und Mitarbeiter

Ein ausschlaggebender Faktor für die beeindruckenden Ergebnisse, welche die MAXprom GmbH für die Unternehmen erzielt, ist die umfassende Ausbildung der eigenen Mitarbeiter. Denn obwohl die Vertriebsagentur zu großen Teilen mit Quereinsteigern arbeitet, zeichnen sich ihre Door-to-Door-Verkäufer durch höchste Professionalität aus. „Neben einer intensiven Onboarding-Phase und einer Schulung der theoretischen Grundlagen durchlaufen alle Mitarbeiter eine praxisorientierte Ausbildung, die sie optimal auf die Branche und ihre Tätigkeit als Haustür-Verkäufer vorbereitet“, verrät Klaus Brehm. „Dabei erlernen sie nicht nur Fachkenntnisse und Kommunikationsstrategien, sondern auch, wie sie aktiv auf fremde Menschen zugehen – für die meisten angehenden Vertriebler stellt dies eine große Hürde dar.“ Die intensive und individuelle Unterstützung eines Ausbilders, der maximal zwei Personen gleichzeitig betreut, trägt währenddessen dazu bei, ihre Motivation und Ausdauer im Vertrieb aufrechtzuerhalten.

Über 100.000 zufriedene Kunden und durchschnittlich 5.000 Neuaufträge pro Monat spiegeln die hervorragenden Erfahrungen, die Unternehmen in Zusammenarbeit mit der MAXprom GmbH machen, eindrucksvoll wider. Mit ihrem klaren Verhaltenskodex, der Fairness und Professionalität in den Vordergrund stellt, und der hochwertigen Ausbildung der Mitarbeiter hat sich die Vertriebsagentur zur Vermarktung von Glasfaser- und Telekommunikations-Produkten längst als führendes Unternehmen seiner Branche etabliert. „Indem wir unsere Mitarbeiter täglich dabei unterstützen, herausragende Ergebnisse zu erzielen, sichern wir auch für unsere Partner langfristigen Erfolg“, so Steffen König abschließend. „Unsere Mission mit der MAXprom GmbH ist es, ein nachhaltiges und erfolgreiches Wachstum zu fördern, das sowohl unseren Partnern als auch unseren Mitarbeitern zugutekommt."

