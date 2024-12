MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Die Wahl des sächsischen Ministerpräsidenten live im MDR

Am 18. Dezember, 10 Uhr beginnt die 4. Plenarsitzung des Sächsischen Landtages. Erster Tagesordnungspunkt ist die Wahl des Ministerpräsidenten. Bis kurz vor Eröffnung des ersten Wahlganges können noch Kandidatinnen oder Kandidaten von den Landtagsabgeordneten oder Fraktionen für diesen Wahlgang gemeldet werden. In einem „MDR Aktuell extra“ begleitet der MDR die Wahl live im TV, im Radio und via Stream auf mdr.de.

Ab 9.55 Uhr können die Zuschauerinnen und Zuschauer am 18. Dezember die Wahl des Ministerpräsidenten in Sachsen live im MDR-Fernsehen, im Livestream auf HbbTV, online auf mdr.de und in der MDR AKTUELL-App in einem „MDR Aktuell extra“ verfolgen. Außerdem wird die Sendung zum Hören im DAB+-Kanal MDR SACHSEN extra ausgestrahlt. 19.30 Uhr gibt es dann eine bis 20.15 Uhr verlängerte Ausgabe von „MDR Aktuell“. Hier ist auch ein exklusives Interview mit dem neuen Ministerpräsidenten – vorbehaltlich einer erfolgten Wahl – vorgesehen.

Auch im Radio von MDR AKTUELL wird die Wahl live übertragen und ggf. das Interview mit dem neuen Ministerpräsidenten gesendet. Ebenfalls berichtet MDR SACHSEN im Radio aktuell und umfassend von der Entscheidung. Geplant ist hier eine Sonderfolge des MDR SACHSEN-Podcasts „Noalition – Regierungssuche in Sachsen“, die in der ARD Audiothek abrufbar ist und im Sachsenradio ab 18.08 Uhr gesendet wird. Die Ministerpräsidentenwahl ist dann natürlich auch 19 Uhr im „MDR SACHSENSPIEGEL“ im MDR-Fernsehen Schwerpunktthema. Online berichtet MDR SACHSEN mit einem ausführlichen Live-Ticker.

