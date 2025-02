MAXprom GmbH

Effektive Kundenakquise: So steigert MAXprom die Vertriebserfolge ihrer Partner im Glasfasermarkt

Karlstein am Main (ots)

Aufdringliche Verkäufer und unerwünschte Störungen – typische Vorurteile, die den Door-to-Door-Markt lange Zeit im Griff hatten. Doch heute ist das anders – gerade in der Telekommunikationsbranche erlebt diese Vertriebsmethode aktuell nämlich einen unerwarteten Aufschwung. Das beweist auch die MAXprom GmbH, die es geschafft hat, ethische Strategien im Vertrieb mit realistischen Karrierechancen für Quereinsteiger zu verbinden. Wie MAXprom die Vertriebserfolge ihrer Partner im Glasfasermarkt steigert, erfahren Sie im Folgenden.

Der Glasfasermarkt boomt – und mit ihm wächst auch die Nachfrage nach schnellen und zuverlässigen Internetverbindungen, die für die digitale Zukunft unverzichtbar sind. Ob in urbanen Zentren oder in ländlichen Regionen, überall wird die Glasfasertechnik als Schlüsseltechnologie für die digitale Transformation immer wichtiger. Diese Entwicklung eröffnet Unternehmen riesige Chancen, ihren Vertriebserfolg zu steigern. Gleichzeitig bietet sie auch Quereinsteigern spannende Möglichkeiten, beruflich neu durchzustarten. „Im Glasfasermarkt ist es entscheidend, die richtigen Kunden gezielt anzusprechen“, betont Klaus Brehm, der gemeinsam mit Steffen König die MAXprom GmbH gegründet hat. „Erfolg kommt nicht durch schnelle Abschlüsse, sondern durch eine strategische und nachhaltige Vertriebsarbeit.“

„Mit einem erfahrenen Vertriebspartner lässt sich der Markt effektiv durchdringen“, fährt Steffen König fort. „So kann der Vertriebserfolg dauerhaft gesichert werden.“ Mit MAXprom haben die Experten gemeinsam eine Vertriebsagentur aufgebaut, die sich auf Door-to-Door-Geschäfte im Bereich Telekommunikations- und Glasfaserdienstleistungen spezialisiert hat. Ihr Erfolgsrezept basiert auf einer gründlichen Schulung neuer Mitarbeiter, gekoppelt mit einem klaren Verhaltenskodex, der Fairness und Professionalität in den Vordergrund stellt. So gelingt es, auch Quereinsteiger durch langjährige Erfahrung und bewährte Verkaufsansätze systematisch auf ihren neuen Beruf vorzubereiten. In einem intensiven zweiwöchigen Training lernen die neuen Mitarbeiter nicht nur die Feinheiten des Vertriebs, sondern auch, wie sie respektvoll und erfolgreich mit Kunden umgehen – die perfekte Basis für nachhaltigen Verkaufserfolg.

Die Basis für erfolgreiche Kundenbeziehungen

Wenngleich digitale Werbung aus dem heutigen Marketing nicht mehr wegzudenken ist, so bleibt der direkte und persönliche Kontakt ein unschlagbares Mittel, um potenzielle Kunden von einem Produkt oder einer Dienstleistung zu überzeugen – gerade in der Glasfaserbranche. Schließlich ist es am Ende das persönliche Gespräch, das den Unterschied macht: Statt nur eine Anzeige zu lesen, können potenzielle Kunden direkt Fragen und Einwände klären, ein professioneller Verkäufer wird diese nicht nur beantworten, sondern durch seine Erfahrung auch Vertrauen und Möglichkeiten schaffen, die digitale Werbung nie erreichen würde.

Entsprechend wichtig ist die Herangehensweise der jeweiligen Door-to-Door-Verkäufer – allen voran hinsichtlich der Kommunikation mit den Gesprächspartnern. Denn entgegen vielen Meinungen sind tatsächlich 99 Prozent der Menschen, die einem D2D-Verkäufer die Tür öffnen, bereit für ein Gespräch – wichtig ist nur, den richtigen Ton zu treffen. Hierbei geht es neben fachlicher Expertise in erster Linie um Sympathie und Authentizität – Werte, die bei MAXprom in jedem Gespräch zum Einsatz kommen. Denn nur wenn diese Basis steht, entsteht eine angenehme Atmosphäre, in der sich der Kunde wohlfühlt und die Vertrauen zwischen Verkäufer und Kunden schafft und somit den Weg zu einem positiven Ergebnis für beide Seiten ebnet.

In zwei Wochen zum Vertriebsexperten: So gelingt der Einstieg bei MAXprom

Bei MAXprom werden neue und aktive Vertriebstalente gezielt auf ihren Job in der Door-to-Door-Branche vorbereitet. So wird sichergestellt, dass auch Quereinsteiger ohne Vertriebserfahrung bestens gewappnet sind. Zu diesem Zweck durchlaufen neue Mitarbeiter eine intensive Onboarding-Phase, die Theorie und Praxis effektiv miteinander verbindet. Zu Beginn absolvieren die neuen Mitarbeiter eine zweitägige Schulung im Büro, in der sie die wesentlichen Grundlagen des Vertriebs und der Kundenansprache erlernen. Danach folgt eine praxisorientierte Ausbildung, bei der erfahrene Trainer die Quereinsteiger direkt im Einsatz begleiten. Um eine intensive und individuelle Betreuung zu gewährleisten, betreut jeder Ausbilder maximal zwei Personen gleichzeitig.

Nur durch diese umfassende Schulung, gekoppelt mit einer intensiven Betreuung, können die Experten von MAXprom sicherstellen, dass ihre neuen Mitarbeiter optimal auf die Branche und ihre neue Tätigkeit vorbereitet sind. Sie erlernen also nicht nur die fachlichen Aspekte sowie kommunikative Strategien, um den Kunden direkt abzuholen, sie lernen in erster Linie, aktiv auf fremde Menschen zuzugehen – schließlich liegt hier für die meisten angehenden D2D-Verkäufer die größte Herausforderung. Daneben lernen sie, wie sie ihre Motivation und Ausdauer im Vertrieb aufrechterhalten, da gerade in den ersten Monaten Geduld und Durchhaltevermögen gefragt sind. Die Erfolgsgeschichten der MAXprom-Mitarbeiter zeigen, wie effektiv dieser Ansatz ist.

„Wir unterstützen unsere Mitarbeiter täglich dabei, herausragende Ergebnisse zu erzielen – und sichern damit auch für unsere Partner langfristigen Erfolg“, sagt Steffen König. „Wir stellen nicht nur sicher, dass unsere Mitarbeiter herausragende Verdienstmöglichkeiten haben – bei uns sind auch den Karrierechancen keine Grenzen gesetzt, wenn man entsprechend engagiert und motiviert ist. Unsere Mission sehen wir darin, ein nachhaltiges und erfolgreiches Wachstum zu fördern, das sowohl unseren Partnern als auch unseren Mitarbeitern zugutekommt.“

