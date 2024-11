SOS-Kinderdörfer weltweit Hermann-Gmeiner-Fonds Deutschland e.V.

Bewegende Dokumentationen für eine bessere Zukunft - SOS-Kinderdörfer und HIGH VIEW setzen ein starkes Zeichen für benachteiligte Kinder weltweit

Bild-Infos

Download

Landshut/München (ots)

Im Dezember 2024 setzen die SOS-Kinderdörfer weltweit und HIGH VIEW mit seinen TV-Sendern BERGBLICK und OneTERRA ihre langjährige Kooperation fort. An den vier Adventssonntagen sowie am 29. Dezember werden wieder besondere Dokumentationen ausgestrahlt, die die Herausforderungen und Hoffnungen benachteiligter Kinder weltweit in den Fokus rücken. Die Sendungen starten jeweils um 19:20 Uhr und die Dokumentationen stehen im Anschluss in den Mediatheken von BERGBLICK bei Amazon und Magenta TV in Deutschland und Österreich, bei Swisscom und UPC Schweiz in der Schweiz, bei Waipu und YouTube Primetime auf Abruf bereit. Weiter Wiederholungen sind für Januar 2025 auf beiden Sendern geplant.

"Die Zusammenarbeit mit den SOS-Kinderdörfern ist uns eine Herzensangelegenheit," sagt Susanne Braun, Programmverantwortliche bei HIGH VIEW. "Wir freuen uns, mit diesen Dokumentationen auf das Schicksal benachteiligter Kinder weltweit aufmerksam machen zu können. Gemeinsam mit den SOS-Kinderdörfern ist dies für uns eine wertvolle Gelegenheit, sinnvolle Projekte nachhaltig und langfristig zu fördern."

Lanna Idriss, Vorständin der SOS-Kinderdörfer, sagt: "Kinder wachsen heute in einer Welt auf, in der Klimawandel, Krieg und wirtschaftliche Not sie vor immense Herausforderungen stellen. Unsere Zusammenarbeit mit HIGH VIEW gibt diesen Kindern eine Stimme und beleuchtet eindringlich ihre Geschichten: von der Klimakrise in Madagaskar bis zur Flucht in die USA. In der Adventszeit erinnern uns diese Dokumentationen daran, dass Solidarität kein Luxus ist, sondern eine Pflicht."

Die Sonderprogrammierung im Überblick:

Kenia - The Next Generation Sendetermin: 1. Dezember 2024, 19:20 Uhr In dieser Dokumentation wird Asha, eine junge Frau aus Kenia, begleitet. Sie konnte dank der SOS-Kinderdörfer ihre Kindheit trotz vieler Herausforderungen meistern und strebt nun nach einer besseren Zukunft für sich und ihre Gemeinschaft. Madagaskar - Die junge Generation im Spannungsfeld des Klimawandels Sendetermin: 8. Dezember 2024, 19:20 Uhr Madagaskar, eine der größten Inseln im Indischen Ozean, ist besonders stark vom Klimawandel betroffen. Die Dokumentation zeigt, wie die junge Generation mit den Auswirkungen kämpft und nach Lösungen sucht. Flucht in die USA - Die Odyssee durch Lateinamerika Sendetermin: 15. Dezember 2024, 19:20 Uhr Diese packende Dokumentation erzählt die Geschichten von Kindern und Familien, die aus Guatemala, Honduras und El Salvador fliehen und sich auf eine gefährliche Reise durch Lateinamerika in Richtung USA begeben. Nach dem Wasser - Neuanfang auf Sumatra Sendetermin: 22. Dezember 2024, 19:20 Uhr Die SOS-Kinderdörfer auf Sumatra unterstützen Familien, die von Naturkatastrophen oder Konflikten betroffen sind. Die Doku zeigt die Herausforderungen und den Mut, den Neuanfang zu wagen. Sri Lanka: Hilfe für Familien / Burundi: Die Trommler / Palästina: Hoffnung für die Kinder / Albanien: Fitim - eine Stimme wie Elvis / Gambia: Einsatz gegen die Armut Sendetermin: 29. Dezember 2024, 19:20 Uhr Der letzte Sendetermin des Jahres bietet eine besondere Auswahl an Kurzfilmen. Von den Herausforderungen in Sri Lanka nach dem Bürgerkrieg bis hin zu Fitim, einem jungen Sänger aus Albanien mit einer bemerkenswerten Stimme, beleuchten die Kurzfilme Schicksale und Projekte rund um den Globus.

Die Kooperation zwischen SOS-Kinderdörfer weltweit und HIGH VIEW, die im Jahr 2013 begann, zielt darauf ab, das Bewusstsein für die Nöte benachteiligter Kinder weltweit zu schärfen und ihre Geschichten einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Diese jährliche Sonderprogrammierung bietet Zuschauern die Möglichkeit, mehr über die Arbeit der SOS-Kinderdörfer und die Lebensrealitäten der Kinder zu erfahren.

Ansprechpartner bei weiteren Fragen:

HIGH VIEW:

Verena Adami Mobil 0172 834 6666 va_extern@highview.com

Ansprechpartnerin SOS-Kinderdörfer

Christine Kehrer Head of TV/ Video Mobil 0173-5362638 Christine.kehrer@sos-kd.org

Über HIGH VIEW

Zum Portfolio der HIGH VIEW gehören Medienangebote auf allen relevanten Plattformen, von Free-TV bis Pay-TV, von Online bis Mobile Apps. Der Schwerpunkt liegt auf Musik- und Factual-Entertainment-Angeboten. Bereits heute gehören DELUXE MUSIC, SCHLAGER DELUXE, Jukebox, Gute Laune TV, DELUXE LOUNGE, DELUXE DANCE BY KONTOR, DELUXE FLASHBACK, DELUXE ROCK, DELUXE RAP und just.classical zum Unternehmen, genauso wie die Dokumentationssender Bergblick für alpin Interessierte, XPLORE für Reise- und Abenteuerprogramme und man hat die Marke WAIDWERK für Jäger und Angler und JUST COOKING für Kulinarik-Begeisterte entwickelt. Außerdem gehören die Marken Hip Trips und One TERRA zum Portfolio des inhabergeführten Medienunternehmens. www.highview.com

Über die SOS-Kinderdörfer

Die SOS-Kinderdörfer sind eine unabhängige soziale Organisation, die 1949 von Hermann Gmeiner ins Leben gerufen wurde. Seine Idee: Jedes verlassene, Not leidende Kind sollte wieder eine Mutter, Geschwister, ein Haus und ein Dorf haben, in dem es wie andere Kinder in Geborgenheit heranwachsen kann. Aus diesen vier Prinzipien ist eine global agierende Organisation entstanden, die sich hauptsächlich aus privaten Spenden finanziert. Sie ist heute in 138 Ländern aktiv: mit 533 SOS-Kinderdörfern und über 2.300 weiteren Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen, Jugendeinrichtungen, Ausbildungs- und Sozialzentren, Krankenstationen, Nothilfeprojekte und der Familienhilfe. Weltweit unterstützen die SOS-Kinderdörfer etwa 2,5 Millionen Kinder und deren Angehörige.

Original-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit Hermann-Gmeiner-Fonds Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell