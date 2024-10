Deutsche Umwelthilfe e.V.

Leuchtturm-Projekt für Mieterinnen und Mieter: Deutsche Umwelthilfe und Wohnbau Salzgitter statten 36 Wohnungen mit Balkonkraftwerken aus

Berlin (ots)

5 Gebäudefronten, 8 Stockwerke, 36 Balkonkraftwerke: Mieterinnen und Mieter können ab sofort klimafreundliche Solarenergie erzeugen

Erfolgreiches Pilotprojekt in Salzgitter zeigt: "Energiewende von unten" gelingt auch im Mietsektor

DUH fordert mehr Engagement von der Wohnungswirtschaft: Balkonkraftwerke dürfen nicht länger blockiert, sondern müssen konsequent unterstützt werden

In einem von der Deutschen Umwelthilfe (DUH) initiierten Pilotprojekt mit der Wohnungsbaugesellschaft Wohnbau Salzgitter wurden 36 Mietwohnungen mit Balkonkraftwerken ausgestattet. Alle Mieterinnen und Mieter können ab sofort selbst klimafreundliche Energie erzeugen und damit zusätzlich Kosten sparen. Angesichts der fortschreitenden Klimakrise und immer höheren Mietkosten fordert die DUH alle Wohnbauunternehmen auf, sich an dem erfolgreichen Projekt ein Beispiel zu nehmen und die Anbringung von Steckersolargeräten konsequent zu unterstützen.

Mit einer symbolischen Übergabe in der Franz-Zobel-Straße in Salzgitter-Bad zeigen die DUH und Wohnbau Salzgitter heute, dass die Skalierung der "Energiewende von unten" auch im Mietsektor funktionieren kann. Gefördert wird das Projekt von der Deutschen Postcode Lotterie, um Mieterinnen und Mietern eine Möglichkeit zu geben, sich aktiv an der Energiewende zu beteiligen.

Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin der DUH: "Mit der Installation der Balkonkraftwerke in Salzgitter setzen wir ein starkes Zeichen für die Energiewende in der Wohnungswirtschaft. Dieses Leuchtturm-Projekt beweist, dass eine großflächige Ausstattung von Mietwohnungen mit Balkonkraftwerken möglich ist. Denn noch immer müssen viele Mieterinnen und Mieter für die Anbringung regelrecht kämpfen, teils sogar vor Gericht. Umso wichtiger, dass wir nun gemeinsam mit der Wohnbau Salzgitter eine Vorreiterrolle übernehmen und zeigen, wie mehr Klimaschutz auch im Mietsektor schnell umgesetzt werden kann. Wir fordern alle Akteure der Branche auf, diesem Beispiel zu folgen und aktiv zur Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft beizutragen. Mieterinnen und Mieter müssen endlich konsequent bei der Anbringung von Balkonkraftwerken unterstützt werden."

Jens Bischoff, Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft Salzgitter: "Die sinnvolle Umsetzung von Balkonkraftwerken beschäftigt uns im Rahmen der Einsatzmöglichkeiten regenerativer Energie natürlich auch stark. Durch dieses Pilotprojekt, das nur dank der Unterstützung der Deutschen Postcode Lotterie und der Kooperation mit der DUH in diesem Umfang umgesetzt werden konnte, sammeln wir viele Erfahrungen. Besonders bei dem für alle sehr wichtigen Aspekt der sicheren Installation und Befestigung der Module an den Balkonen. Bei den 36 Balkonkraftwerken in der Franz-Zobel-Straße war eine eigens hierfür angefertigte Befestigungslösung erforderlich, die ohne die Förderung der DUH für uns und unsere Mieterinnen und Mieter so nicht umsetzbar gewesen wäre. Im Rahmen der Gesamtfördersumme können wir jetzt auch noch weitere Liegenschaften in SZ-Lebenstedt und Peine mit Balkonkraftwerken ausstatten. Durch das gemeinsame Projekt machen wir erneuerbare Energien für unsere Kundinnen und Kunden greifbar. Wir freuen uns, dass wir als Wohnungsunternehmen innovative Lösungen umsetzen können, die sowohl ökologisch als auch ökonomisch sinnvoll sind."

Hintergrund:

Die Wohnbau Salzgitter kann durch die Kooperation mit der DUH in einer ersten Projektphase 36 Mieterinnen und Mietern kostenfrei Balkonkraftwerke zur Verfügung stellen. Je nach Größe des Balkons bestehen diese aus einem oder zwei Modulen mit einer Leistung von 425 Watt oder 800 Watt. Bei allen ausgewählten Komponenten wurden Leistungsfähigkeit, Langlebigkeit sowie die ästhetische Integration in die Fassade besonders berücksichtigt. Vor der Installation fand ein persönlicher Vor-Ort-Termin statt, bei dem die Mieterinnen und Mieter alle ihre Fragen klären konnten. Die Montage konnte in nur einer Woche erfolgreich abgeschlossen werden. Für die Franz-Zobel-Straße wurden Planung und Installation durch Christian Ofenheusle, Geschäftsführer von EmpowerSource und technischer Berater der DUH, koordiniert. Zukünftig ist geplant, auch weitere Wohnanlagen der Wohnbau Salzgitter mit Balkonkraftwerken auszustatten.

Link:

Mehr zum Thema Balkonkraftwerke: https://www.duh.de/bal...raftwerke/

