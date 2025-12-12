WDR Westdeutscher Rundfunk

Gemeinsam Gutes tun: Das WDR 2 Weihnachtswunder startet morgen in Essen

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Morgen (13.12.2025) ziehen Sabine Heinrich, Steffi Neu, Jan Malte Andresen und Thomas Bug ins WDR 2 Glashaus auf dem Essener Burgplatz ein – und bleiben bis zum 17.12.2025. Dort beginnt das große WDR 2 Weihnachtswunder mit dem Ziel, Spenden gegen den Hunger in der Welt zu sammeln.

Mehr als 100 Stunden senden die Moderatorinnen und Moderatoren live – nonstop, mitten aus Essen und spielen Wunschhits gegen Spenden. Das WDR 2 Glashaus ist nicht nur Studio, sondern Treffpunkt für alle, die dabei sein wollen: Besucherinnen und Besucher können vor Ort spenden, die Moderatorinnen und Moderatoren live erleben und sich auf prominente Gäste freuen. Musikerinnen und Musiker wie Revolverheld, Stefanie Heinzmann, Johannes Oerding, Tim Bendzko und Kamrad sowie Comedy-Stars und bekannte Persönlichkeiten aus NRW haben ihren Besuch angekündigt.

Auch WDR-Intendantin Dr. Katrin Vernau ist morgen Nachmittag vor Ort: „Das WDR 2 Weihnachtswunder verbindet und stärkt den Austausch: Hier können die Menschen miteinander und natürlich auch mit uns ins Gespräch kommen. Mich beeindrucken die vielen Aktionen, die schon im Vorfeld von Menschen im Westen auf die Beine gestellt wurden, wie eine 24-Stunden-Strick-Aktion in Duisburg oder diverse Laufgemeinschaften in ganz NRW. Mit großem Einfallsreichtum zeigen sie uns, wie viel Wärme und Zusammenhalt in unserer Gesellschaft steckt. Das ist das erste Weihnachtswunder für mich als Intendantin – und ein besonderer Moment unser Publikum kennenzulernen.“

Die Moderatorinnen und Moderatoren freuen sich ebenfalls bereits sehr auf ihre Zeit im WDR 2 Glashaus: „Es sind die vielen wundervollen, persönlichen, kleinen und großen Geschichten, die das WDR 2 Weihnachtswunder so einzigartig machen und uns verzaubern“, sagt Steffi Neu. Und Jan Malte Andresen ergänzt: „Das Zusammengehörigkeitsgefühl der Menschen bei uns in NRW zu spüren, ist alle Jahre wieder einfach wundervoll.“

Spenden für den guten Zweck

Wie in den vergangenen Jahren arbeitet WDR 2 mit dem Bündnis deutscher Hilfsorganisationen „Aktion Deutschland Hilft“ zusammen. Jede Spende unterstützt über 30 Hilfsprojekte – von internationaler Nothilfe gegen Hunger weltweit bis zu den „Tafeln NRW“.

Begleitend zur Spendenwoche gibt es in der ARD Mediathek bewegende Reportagen und Dokumentationen, die zeigen, warum Hilfe so wichtig ist:

„Ohne Geld die Welt retten?“ Eine Reise in die größte humanitäre Krise der Welt: Die Doku begleitet Helfer im Tschad, die trotz drastisch gekürzter Mittel versuchen, Leben zu retten und Perspektiven zu schaffen.

Eine Reise in die größte humanitäre Krise der Welt: Die Doku begleitet Helfer im Tschad, die trotz drastisch gekürzter Mittel versuchen, Leben zu retten und Perspektiven zu schaffen. Ohne Geld die Welt retten? Eine Reise an die Grenzen der Hilfe - hier anschauen

„Wenn das Geld nicht fürs Essen reicht – Wie die Tafeln helfen“ Ein Blick nach NRW: Die Reportage erzählt Geschichten von Menschen, die auf die Unterstützung der Tafeln angewiesen sind, und von den Helferinnen und Helfern, die jeden Tag dafür sorgen, dass niemand hungrig bleiben muss.

Ein Blick nach NRW: Die Reportage erzählt Geschichten von Menschen, die auf die Unterstützung der Tafeln angewiesen sind, und von den Helferinnen und Helfern, die jeden Tag dafür sorgen, dass niemand hungrig bleiben muss. Menschen hautnah: Wenn das Geld nicht fürs Essen reicht: Wie die Tafeln helfen - hier anschauen

Ab morgen, 10 Uhr sendet das WDR 2 Weihnachtswunder aus dem WDR 2 Glashaus auf dem Burgplatz in Essen. Wer nicht vor Ort dabei sein kann, verfolgt das Weihnachtswunder im Radio, im Video-Livestream auf wdr2.de oder in der WDR 2 App.

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell