1LIVE Krone 2025: Emotionen, Party und klare Statements

1LIVE Krone feiert herausragende Music Acts in Bielefeld

Zartmann, Nina Chuba, Ski Aggu, Ikkimel u.a. ausgezeichnet

„Beste Unterhaltung“ für Tahsim Durgun, Sonderpreis für Juan Moreno und Sinan Sevinç

Ein Abend voller Highlights für die deutsche Musikszene: Im historischen Lokschuppen in Bielefeld trafen sich am Donnerstag die angesagtesten Acts des Landes für die Vergabe der 1LIVE Krone 2025, Deutschlands größtem Musikpreis. Live während der Show wurde in neun Kategorien verkündet, welche Songs, Künstlerinnen und Künstler in diesem Jahr im Publikumsvoting das Rennen gemacht haben. Erstmals wurde die 1LIVE Krone in den neuen Kategorien „Bester Party Song“ und „Bester Pop Act“ vergeben. Die Preisträgerinnen und Preisträger der Kategorien „Beste Unterhaltung“ und „Sonderpreis“ hatte die 1LIVE Redaktion bereits zuvor bekanntgegeben.

Mehr als 1200 Gäste erlebten in clubartiger Atmosphäre stehend und tanzend eine Show voller einzigartiger Momente. Durch den Abend führte Aminata Belli. Für den musikalischen Rahmen am Mixer sorgte 1LIVE-Moderator und DJ JC Zeller.

Die Gewinnerinnen und Gewinner der 1LIVE Krone 2025

Zartmann setzt 2025 seinen Siegeszug fort: Nach einer gemeinsamen Krone mit Ski Aggu im letzten Jahr kann er sich jetzt gleich doppelt freuen – als „Bester Künstler“ und mit „Tau mich auf“ für den „Besten Song“.

Auch Nina Chuba setzt ihren Erfolgsweg fort: Seit „Wildberry Lillet“ ist sie aus dem German Pop nicht mehr wegzudenken. Mit ihrem Album „Ich lieb mich, ich lieb mich nicht“ erreichte sie 2025 erneut die Spitze. Nachdem sie bereits 2023 als „Beste Künstlerin“ geehrt wurde, nimmt sie auch in diesem Jahr diesen Titel mit nach Hause.

Ski Aggu holte sich mit „Palermo“ seine sechste Krone in drei Jahren. Der Track mit sonnigen Vibes und 80s-Beat brachte den Fans pure Sommergefühle nach Deutschland und sicherte ihm den Titel „Bester Hip-Hop Song“.

Provinz erhielten in diesem Jahr ihre dritte Krone für den „Besten Alternative Song“: Mit „Walzer“ hatten sie bereits 2024 ihre Fans begeistert und Sänger Vincent tanzt damit auf Konzerten regelmäßig mit einem Fan auf der Bühne.

Filow und Ikkimel triumphierten mit „Jiggy“ in der neuen Kategorie „Bester Party Song“. Mit 80er Disco Funk, 90er- und 2010er-Elementen sowie einem spannenden Blick hinter die Kulissen auf YouTube gelang ihnen ein Track, der das Publikum mitreißt.

Ikkimel wurde außerdem als „Bester Newcomer Act“ ausgezeichnet. Mit ihrem Debütalbum „Fotze“ und Auftritten auf Deutschlands größten Festivals hat sie 2025 ein starkes Statement gesetzt.

FiNCH überzeugte als „Bester Live Act“. Nach einem Festival-Sommer voller Abrisse und der Veröffentlichung seines Albums „Schluss mit lustig“ beendete er das Jahr mit einer erfolgreichen Arena-Tour durch Deutschland.

Nico Santos wurde als „Bester Pop Act“ geehrt. Mit seinem ersten deutschen Album „Santos“, gespickt mit namhaften Features wie Shirin David und Sido, setzte er 2025 einen neuen Meilenstein und gewann seine zweite Krone.

Unter tosendem Beifall nahmen Juan Moreno und Sinan Sevinç den 1LIVE Krone Sonderpreis von Laudatorin Miriam Davoudvandi entgegen. Mit ihrer Biografie „BABO – DIE HAFTBEFEHL STORY“ ist es ihnen gelungen, bundesweit gesellschaftliche Debatten anzustoßen, die zeigen, welche Kraft Popkultur hat. Für dieses Popkultur-Phänomen erhielten sie die Auszeichnung der Redaktion.

Ein weiteres Highlight der 1LIVE Krone 2025 war die Auszeichnung von Tahsim Durgun in der Kategorie „Beste Unterhaltung“. Er wurde für sein außergewöhnliches Talent gewürdigt, mit dem er Kulturen, Genres und Generationen verbindet. Den Preis überreichte Laudatorin Parshad. In ihrer Dankesrede betonten sie: „Tahsim ist ein Künstler, der immer wieder zeigt, dass Humor nicht nur lustig ist. Humor ist Brücke, Tragödie und Komödie. Er macht Räume auf in denen Menschen sich zeigen können. Das ist Talent. Er kann Themen ansprechen, die sich andere nicht trauen anzufassen. Er macht das so authentisch, dass man sofort merkt, er ist so stark, weil er das alles selbst durchgemacht hat.“

Live-Auftritte und besondere Momente

Die 1LIVE Krone 2025 bot natürlich auch wieder unvergessliche Live-Momente: WizTheMC eröffnete die Show mit seinem Welthit „Show Me Love“ und der neuen Single „Sensational“ – zusammen mit einem Streichquartett setzte er damit direkt ein spektakuläres Zeichen. Emotional wurde es bei Paula Hartmann und Berq: Ihr gemeinsamer Track „Gegenteil von Glück“ sorgte für einen der berührendsten Momente des Abends. FiNCH zeigte beim 1LIVE Krone Party MashUp eindrucksvoll, warum er die Auszeichnung „Bester Live Act“ mehr als verdient hat. Kraftklub präsentierte gemeinsam mit Faber „All die schönen Worte“ aus ihrem neuen Album „Sterben in Karl-Marx-Stadt“. Marteria setzte mit einem Medley aus seiner „Zum Glück in die Zukunft“-Trilogie ein weiteres Highlight, inklusive der Weltpremiere seines neuen Songs aus dem letzten Album der Reihe. Den krönenden Abschluss der Show bildete Tokio Hotel mit ihrem neuen Song „Changes“.

„In diesem Jahr sind mehr als 2 Millionen Votes im Publikumsvoting zusammengekommen – ein beeindruckendes Zeichen dafür, wie stark die 1LIVE Krone beim Publikum verankert ist“, so Schiwa Schlei, Leiterin von 1LIVE und COSMO. „Es freut uns sehr, dass die 1LIVE Krone nach wie vor der relevanteste Musikpreis Deutschlands ist. Diese starke Beteiligung haben wir schließlich auch den Nominierten zu verdanken, die auf ihren Kanälen für sich geworben haben. Gleichzeitig hat der Abend in Bielefeld erneut wunderbar gezeigt, welche Kraft Popkultur hat: eine riesige Begeisterung, großartige Performances und ein Publikum, das den Lokschuppen heute Abend in einen der lebendigsten Orte der deutschen Popkultur verwandelt hat. Zugleich war wieder Raum für nachdenkliche Momente – dieses Nebeneinander zeichnet nicht nur Popkultur, sondern auch 1LIVE aus.“

Hunderte Hörerinnen und Hörer aus dem Sektor, die zuvor exklusive Tickets bei 1LIVE gewonnen hatten, verfolgten die Verleihung im Bielefelder Lokschuppen. Parallel dazu wurde das Event im WDR Fernsehen, auf 1live.de im Stream, im Radioprogramm sowie per YouTube-Livestream übertragen.

Die Preisverleihung läuft am 6.12. um 01:55 Uhr im Ersten, darüber hinaus steht die Show für 30 Tage in der ARD Mediathek auf Abruf zur Verfügung.

